Acusan a un funcionario de entregar planes sociales a cambio de sexo

Un funcionario de la Subsecretaría de Desarrollo Social de Neuquén fue acusado de entregar planes a cambio de sexo. Las víctimas son dos hombres de 34 y 40 años, quienes se contactaron por Facebook cuando descubrieron que vivían una situación similar. A la fecha, la causa está frenada.

Según denunció una de las víctimas, todo comenzó hace dos años mientras esperaba el colectivo en una parada. En ese momento se le apareció el funcionario, quien le ofreció llevarlo y durante el viaje surgió la propuesta sexual a cambio de un plan social.

“‘Yo hago esto, te hago entrar en un plan, pero a cambio vamos a tener que tener sexo’. Y como no tenía laburo, acepté. Pero ya no quiero saber nada con él”, confió el hombre de 34 años, a La Mañana de Nequén.

“Me dijo que después le llevara el documento y él me hacía entrar a un plan de $1500. Pero ya no quiero que pase más, cuando le dije que se iba a terminar, me amenazó con bajarme del plan. Le pedí laburo. Por suerte no me sacaron el plan”, agregó la víctima.

El último abuso ocurrió a principios de junio, cuando él volvió a insistirle en que se terminaría esa situación.

Otro caso

En ese mismo mes, leyó en Facebook que otro hombre denunciaba a la misma persona por una situación similar y decidió contactarlo. Así, ambos se reunieron y decidieron denunciarlo en la Fiscalía.

“Yo lo conozco desde hace varios años. Pero todo empeoró cuando me citó hace dos años a su oficina. Discutimos por unos programas que yo tenía a cargo y en eso me dijo ‘a esto lo arreglamos de otra forma’, y comenzó a tocarme”, confió la víctima, de 40 años.

Relató que tuvieron relaciones en tres oportunidades, siempre bajo la amenaza de que le sacaría los programas a su cargo. “Cuando le dije que no volvería más, me gritó en la cara ‘sabemos que sos puto, ¿quién te va a creer'”, expresó y agregó: “Me cansé y publiqué lo que había pasado en Face. Ahí fue cuando él me contactó”.

Pese al temor, denunciaron al funcionario, pero ante la falta de respuestas, decidieron hacerlo público.