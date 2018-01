Quita de vuelos entre Ushuaia y El Calafate: “Es una locura”

La desprogramación de vuelos entre El Calafate y Ushuaia a partir del mes de mayo y durante cuatro meses, generó inmediatas reacciones contra la medida decidida por la cúpula de aerolíneas Argentinas.

El vuelo entre dos de los principales destinos turísticos de la Patagonia y el país, está vigente desde hace más de una década en forma ininterrumpida, pero argumentando una cuestión de poca rentabilidad, la empresa quitó ese vuelo de su sistema de reserva, desde el 2 de mayo próximo.

Las primeras declaraciones públicas surgieron desde la secretaria de turismo calafateña. Su titular Alexis Simunovic, calificó como “una locura” e “inconcebible” el levantamiento de ese vuelo, y dijo “no poder creer que la empresa tome estas determinaciones, porque está matando a corto plazo la operatividad en Patagonia”.

Es que el mercado europeo viene cuestionando la poca previsibilidad que tienen las conexiones aéreas en la Argentina, y esta nueva decisión impactará directamente en la decisión de los principales operadores de vender estos destinos, volcándose por otros “más serios”, dijo.

En tal sentido, Simunovic también cuestionó la pasividad del Ministerio de Turismo de Nación. “Me preocupa la inactividad del MINTUR que no se involucra en esto. No veo que haga nada para que Aerolíneas no tome este tipo de medidas que atentan con la estrategia de posicionamiento de Argentina como un país serio y con mayor conectividad”, enfatizó en el programa Radio Activa.

Si esta decisión entre en vigencia un turista que quiera visitar los dos destinos patagónicos, deberá hacerlo vía Buenos Aires. Es decir, en vez de tomar un vuelo de una hora de duración, tendrá que pagar dos pasajes, y el viaje le tomará 7 horas de vuelo neto, más el tiempo de combinación. “Es una locura”, insistió Simunovic.

Con ese mismo calificativo se expresó la flamante presidente de la Cámara de Hotelerías, Gastronomía, Turismo y Comercio de El Calafate. “Pensamos que es una locura. Desde el punto de vista turístico, para los comerciantes, hoteles, agencias de viaje va a ser un golpe grande”, dijo Vanesa Araneda en FM Dimensión.

“Quitar ese vuelo es un gran error” agregó, y señaló que ya están en contacto con la secretaria de Turismo para coordinar acciones conjuntas en rechazo a esta medida

Una de ellas será enviar una nota conjunta de los sectores público y privado de Ushuaia, El Calafate y también Puerto Madryn (como socio estratégico de Patagonia Fantástica) dirigida al Ministro de Transporte de Nación, Guillermo Dietrich; y pedir una urgente reunión con Mario Dell’Acqua, presidente de Aerolíneas Argentinas.

También en Tierra del Fuego

“Estamos muy preocupados por esta decisión de Aerolíneas Argentinas. Esta ruta lleva más de una década y es fundamental para unir dos puntos claves de nuestra Patagonia. Muchos turistas internacionales la utilizan cuando vienen a visitar la ciudad del fin del mundo”., sostuvo el titular del InFueTur, Luis Castelli.

