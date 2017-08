Petroleros podrían decretar mañana un paro total en la provincia de Chubut

El secretario adjunto del gremio petrolero, el diputado provincial Carlos Gómez, confirmó ayer que “si no se retrotraen los despidos”, el viernes se realizará un paro total de actividades en la Cuenca y reiteró el pedido de intervención directa del gobernador Mario Das Neves para revertir la situación que, en principio, está afectando a 167 trabajadores.

Desde el yacimiento, el delegado Marcos Gallardo indicó a Radio Del Mar que los trabajadores están tranquilos, “esperando que se ponga marcha atrás a los telegramas. Estamos conviviendo con la policía, que está a pocos metros, pero no tenemos miedo porque estamos reclamando lo nuestro, de manera pacífica”.

Tanto Gallardo como Gómez y el propio titular del sindicato, Jorge Avila, ratificaron que la toma continuará hasta mañana, día en el que finaliza la conciliación obligatoria de San Antonio, y protestaron por la presencia policial y la falta de respuesta de la operadora.

“Tenemos 250 compañeros que permanecen dentro del yacimiento, no han dejado acceder al todo personal de turno, no los dejaron ingresar. Hoy vamos conocer la cantidad total de despidos y la causal de los mismos”, acotó Gómez, quien dijo que por la revisión del sindicato los telegramas ya llegaron a 167 trabajadores.

INTERVENCION DE PROVINCIA

Por expreso pedido del gobernador Mario Das Neves, el secretario de Trabajo de la provincia, Marcial Paz, tomó el lunes inmediata intervención y solicitó a las empresas de servicio que remitan el listado del personal despedido y las razones que sustenten esas determinaciones.

Sucede que pese a las declaraciones públicas y a la paralización primero del yacimiento dispuesta por la operadora y la posterior toma del mismo por los trabajadores, hasta ayer no había denuncia alguna formal sobre los despidos u otras situaciones de conflicto.

“Hemos solicitado a las empresas que nos informen porque si bien confiamos en lo que se está declarando públicamente, necesitamos esa documentación ya que no hay denuncia alguna”, indicó el funcionario que ayer a la tarde debía comenzar a recibir las respuestas de las firmas de servicios.

AUDIENCIA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO

El titular de Petroleros Privados, Jorge Avila, recordó que a los despidos de Tecpetrol deben sumarse los 84 de San Antonio, 30 en DLS, 135 en Burgwardt, “más unos 50 en otras empresas chicas”.

En diálogo con Télam, Avila afirmó que en caso de no tener respuestas el viernes habrá un paro total de actividades que perjudicará a las operadoras que “están haciendo esfuerzos importantes para sostener la actividad, como Pan American y Capsa, que se está haciendo cargo de un yacimiento como Bella Vista con la posibilidad que se haga cargo del yacimiento de Pampa del Castillo”, remarcó.

Luego de una reunión que tendrá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con referentes de la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE), el sindicalista participará mañana de una nueva audiencia por la conciliación obligatoria con San Antonio Internacional en el Ministerio de Trabajo de Nación.

Fuente: El Patagónico