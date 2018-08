Más escándalo: El ministerio de Educación investiga a una vicedirectora

El Ministerio de Educación resolvió la realización de la apertura de una investigación a la Vicedirectora de la Escuela 34 “Yak Haurin” por haber suspendido este lunes el dictado de clases sin la debida autorización de sus superiores jerárquicos.

La razón que adujo la vicedirectora para dejar sin actividad al colegio, fue que no contaba con personal de maestranza para efectuar las tareas de limpieza de la escuela. Desde el Ministerio de Educación negaron que el establecimiento no estuviera en condiciones, ya que al conocerse a primera hora que los porteros no prestarían servicios por diversos motivos, se dispuso el envío de una guardia que realizó la limpieza de las aulas. Resulta asimismo llamativo que los tres porteros de la institución pidieran carpeta médica en el mismo día lunes, comienzo de semana.

El buen estado de las aulas fue corroborado por las autoridades y volcado en un informe que se incorporará a la investigación sumaria, ya que para el Ministerio de Educación, la Vicedirectora decidió la suspensión de clases de forma unilateral y sin la autorización correspondiente.