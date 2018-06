El Sindicato de Choferes de Camiones rechazó este viernes la propuesta de aumento salarial del 15% en tres cuotas ofrecida por el sector empresario y los trabajadores ya preparan el paro nacional, mientras comienzan el lunes 4 con medidas de fuerza parciales.

El secretario adjunto del sindicato de camioneros, Pablo Moyano, confirmó que fue rechazada la propuesta el 15% en tres cuotas y señaló al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, como “cómplice” del sector empresario.

El reclamo tendrá directa repercusión en Tierra del Fuego, donde el secretario General Pedro Abel Velázquez comunicó a través de redes sociales a los afiliados que “este día lunes comenzarán las asambleas de 3 horas en los puestos de trabajo”.

El comunicado explica que la medida obedece al “fracaso de las negociaciones y la burla hacia los trabajadores en la primera reunión por las paritarias, donde el sector empresarial -en sintonía con el Gobierno nacional- hizo un primer ofrecimiento sin nada tener que ver con la realidad inflacionaria que viven nuestros compañeros”.

El incremento ofertado por las cámaras patronales –el 15 por ciento en cuotas- se aleja sobradamente del 27 por ciento reclamado por el gremio.

Camioneros expresa por ello que “repudia totalmente los puntos que el sector empresarial y el gobierno quieren hacer con los trabajadores” (sic)

Atento a que se intenta avanzar con “la quita de conquistas que están dentro del Convenio Colectivo de Trabajo, tratando de comenzar a imponer la reforma laboral, Velázquez advierte que “la lucha comienza más fuerte que nunca”; anunciando que a partir del lunes habrá asambleas de 3 horas en todos los puestos de trabajo.

La protesta tendrá efectos en todos los sectores de servicios prestados por afiliados a Camioneros, aunque puede sentirse más en la recolección de residuos y el barrido de calles.

La propuesta

Entre las propuestas de los empresarios, que el sindicato de Camioneros repudia se detallan:

15% de aumento en tres cuotas

Eliminar el adicional de 20% y 40% para los trabajadores del Sur del país.

Reducir el ítem de antigüedad de 1% a 0,5% por cada año trabajado

Reducir el 30% del sueldo para los trabajadores afectados a la actividad petrolera.

Las medidas en el país

Pablo Moyano afirmó que el lunes comenzarán las medidas de fuerza que consistirán en asambleas en las rutas y paros sorpresivos, lo cual podría complicar el abastecimiento de alimentos a los supermercados y combustibles a las estaciones de servicio.

Trabajo convocó a una nueva audiencia para dentro de 15 días, lo cual fue interpretado por los Moyano como “una plancha” hasta que empiece el Mundial y así “quede todo tapado” por ese espectáculo deportivo que se desarrollará en Rusia.

“El 15% es la pauta del ministro de Trabajo. Lo hizo con todos los gremios. Pero nosotros ratificamos el reclamo de aumento del 27% y vamos a defender el convenio colectivo de trabajo”, aseguró Moyano a la prensa.

Los Moyano y los representantes de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) estuvieron reunidos el viernes durante dos horas en la sede de la cartera laboral con funcionarios de segundas líneas.

Según Pablo Moyano, la oferta de la FADEEAC es “inadmisible” no sólo porque no se acerca al reclamado aumento salarial del 27% sino porque plantea “una rebaja para el pago por antigüedad y sacar plus vacacionales”.

La Federación Nacional de Camioneros realizó un congreso el martes pasado en el que facultó al secretario general a establecer las medidas de fuerza que considere necesarias para expresar el reclamo y rechazar un incremento salarial inferior al 27%.

El Mundial de Camioneros

“Vinieron con este ridículo 15%. El Mundial de camioneros comenzó hoy”, dijo el secretario adjunto del Sichoca y aclaró que si bien él no le va a anticipar a los empresarios las medidas que va a tomar el gremio, se va a avanzar con la idea del paro nacional.

Moyano precisó que el lunes habrá una reunión autoconvocada de las diferentes regionales de la CGT para “exigirle” al Consejo Directivo de la central obrera que convoque a un paro general para las próximas semanas.

Ese pedido a la CGT responderá, dijo el sindicalista, a una propuesta del Sindicato de Camioneros, la Asociación Bancaria (que conduce Sergio Palazzo), las dos CTA y los movimientos sociales