Tras el insulto proferido por el diputado de Cambiemos Gastón Roma en contra de la gobernadora Rosana Bertone, desde el gobierno no demoró la respuesta, condenándolo por su ataque personal y criticándolo a la vez por su falta de coherencia.

En una entrevista radial concedida este lunes a radio “Del Pueblo” de Río Grande, el legislador nacional volvió a exhibir su estilo provocador, pero esta vez con un insulto subido de tono contra Rosana Bertone, que desde el gobierno no dejaron pasar. “Es una hija de su madre”, se excedió Roma, en medio de una exposición sobre la política de subsidios.

“Estoy sorprendido, estamos acostumbrados pero con estar acostumbrado no me alcanza”, encabezó su respuesta indignada el secretario de Seguridad de la Provincia Javier Eposto. “Lo llamo a la reflexión”, concedió, y advirtió que con su exabrupto, Gastón Roma se dirige “primero a una mujer y después a la Gobernadora”.

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, Eposto manifestó su convicción respecto del carácter intencionado de las expresiones del legislador nacional “Se equivocó la forma, pero no fue una palabra fue toda la entrevista buscando generar conflicto”.

“Hablo desde el conocimiento, desde la falta de reflexión”, prosiguió “Hay que repudiarlo, voy a salir todas las veces que sea necesario para repudiar este tipo de acciones”.

“Una ovejita, no pide la palabra”

Eposto reprochó, por otra parte, a Roma por no plantear en los encuentros con funcionarios del gobierno provincial sus opiniones respecto de la gestión en energía. Según reveló Eposto, hubo dos reuniones con la Gobernadora, y en su transcurso “Es una ovejita, no pide la palabra, da un beso y se va”. “Cuando tuvo la oportunidad de decir su propuesta, no lo hizo”, subrayó.

“Es poco hombre, las dos veces que estuvo con la Gobernadora se hace el simpático, por eso nos enoja”, subió el tono Eposto.

Respecto de las razones por las que Roma pudiera haber disparado un insulto personal contra Bertone, el funcionario provincial consideró que “es misógino por naturaleza, odia a las mujeres”. Reveló que, en encuentros privados con vecinos de Ushuaia, Roma fue reiterativo en sus ataques a la persona de la mandataria “No te podes imaginar son irreproducibles las cosas que dijo”.