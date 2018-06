El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación Fueguina (Sutef) realizó este miércoles elecciones internas y por amplia mayoría se impuso la lista “Lila” que llevaba al frente al actual secretario General Horacio Catena.

En toda la provincia, el conteo provisorio adjudicaba un 80 por ciento de los sufragios a la lista oficialista, que superaba así por amplia diferencia a su única opositora, la lista “Multicolor”.

El padrón del Sutef reconoce a unos 3300 afiliados, (aproximadamente 1400 en Río Grande y el resto en Ushuaia y Tolhuin) habilitados para votar, de los cuales concurrieron a las urnas un 30 por ciento, aproximadamente.

Festejo

“Fue una excelente elección”, festejó la reelecta secretaria General de la seccional Río Grande del Sutef, Verónica Andino. “Lo más importante es la participación de los compañeros –ofreció- para fortalecer las instituciones, porque es lo más importante para cualquier trabajador tener instituciones fuertes que tengan democracia, participación y compromiso donde los protagonistas son los compañeros”.

Andino celebró que, “con los compañeros”, están “orgullosos y ahora hay que seguir trabajando y hay que redoblar los esfuerzos que en nuestro caso sigue siendo muy fuerte”.

Aprovechando la ocasión para atacar al gobierno, Andino consideró que “esta elección representa que a pesar de todo lo que hizo el Gobierno para intervenir dentro de estas elecciones, porque fuevinieron funcionarios a votar y hubo punteros que trabajan adentro de las escuelas y fueron conducidos por gente del Gobierno, igual pudimos ganar así que estamos muy contentos”.

La dirigente sindical afirmó que“de ahora en más se espera trabajar para revertir la situación por la que estamos atravesando”.

“Por supuesto que una elección te reafirma, te da esperanza y te renueva el acompañamiento de los compañeros pero, en definitiva, la situación sigue siendo durísima ya que tenemos cientos de compañeros que aún no han cobrado, porque no tenemos pauta salarial para los docentes en este año y porque no hemos logrado discutir paritarias”.,