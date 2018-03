El sistema de Salud provincial obtuvo certificación ISO 9001

RIO GRANDE.- La gobernadora Rosana Bertone junto al ministro de Salud Guillermo Ruckauf y el gerente de IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación) Filial Patagonia Marcelo Frydlewicz, entregaron este jueves al personal del Ministerio de Salud, sus correspondientes certificados ISO 9001/2015.

La norma ISO 9001 en su versión 20015, es una norma que define los estándares para implementar un sistema de gestión de calidad en las organizaciones.

Al respecto, la Gobernadora dijo estar “contentísima porque esto lo trabajamos en su momento con el secretario de Administración Financiera e Infraestructura Sanitaria, Víctor Díaz, y me parecía algo importante para el área de salud donde hay muchos procesos”.

En tal sentido, Bertone mencionó “que el representante del IRAM en la Patagonia me diga que sólo Salta y Santiago del Estero han certificado procesos, todos los que hicieron la certificación me han dicho que fue una muy buena experiencia; y cuanto más procesos podamos tener certificados en un área tan sensible, mucho mejor”.

“Escuchamos muchas cosas de nuestro sistema de salud” expresó la Mandataria, al tiempo que aseguró que “el sistema de salud pública está mejorando, lo veo todos los días”.

Respecto al porqué de esta capacitación, Bertone indicó que “necesitábamos poder hacer bien los expedientes, tramitar bien las compras y las licitaciones, era un proceso y una etapa importante porque muchas veces las demoras se deben a que no tiene claro los pasos a seguir”.

Por su parte, el ministro de Salud Guillermo Ruckauf mencionó que “realmente estoy muy orgulloso porque ha sido un trabajo muy arduo de la gente que trabaja en los distintos sectores de la salud”.

Asimismo, señaló que “la certificación de los procesos significa trabajo, trabajo que se hace todos los días en los hospitales y centros de salud para que sea cada día más eficiente, y esa eficiencia tiene que estar volcada en resultados hacia la comunidad”.

Por último, el gerente de IRAM Filial Patagonia, Marcelo Frydlewicz, expresó su agradecimiento “por esta invitación con motivo de la entrega de esta certificación”.

“Desde IRAM nos llena de orgullo porque estamos acostumbrados a entregar certificados en el ámbito privado y, en este caso, tiene que ver con una provincia que decide incorporar distintas herramientas de nivel internacional de gestión de la calidad, a través de su Ministerio de Salud, y eso es algo que nos beneficia a todos”.

Estuvieron presentes el secretario de Administración Financiera e Infraestructura Sanitaria, Víctor Díaz, el equipo de trabajo del Ministerio de Salud, los trabajadores que realizaron dicha capacitación, secretarios y subsecretarios del Ejecutivo Provincial y medios de prensa.