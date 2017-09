En una polémica decisión que tiene a los argentinos en la mira, el gobierno de los Kelpers aprobó una “Lista Revisada Personas Prohibidas” en el archipiélago y otra serie de recomendaciones migratorias que buscan controlar más a quiénes entran al mismo.

Clarín consultó a la consejera de las islas Phil Rendell sobre los alcances del anuncio y que ella había informado el viernes pasado en la última edición del Penguin News. Pero Rendell no quiso detallar si hay o no ciudadanos del continente en dicho listado, los que sin embargo fueron incluidos en el debate sobre la imposición de este listado, como ya publicó este diario en su momento. “La gente en la lista de personas prohibidas va a ser informada que está en ella y que tiene el derecho de apelar. La lista refiere a un número de nacionalidades y sería incorrecto que el Gobierno de las Islas Falkland comente sobre nacionalidades individuales”, dijo la funcionaria a este diario. A su vez, voceros del Foreign Office señalaron a Clarín que“la política de inmigración de las islas es una asunto del Gobierno de las Islas Falkland”, lo que replica a aquellos que señalan que sólo Londres y Buenos Aires podrían reformular este tema. El Gobierno argentino no quiso comentar esta decisión.

Lista de “personas prohibidas”.

Como ha publicado ya Clarín los isleños venían pidiendo “castigos” para los argentinos que desplegaran banderas argentinas para sacarse fotos así desde las islas. Y también otras penas para quienes se llevaran de los sitios de las batallas de 1982 restos que son como “santuarios de guerra” y que hoy explotan al turismo.

De acuerdo a lo informado por Rendell en el Penguin News el Consejo Ejecutivo aprobó la lista la semana pasada y eso “significa que ahora hemos sido habilitados para negar el ingreso a aquellos que figuran en la lista”, y agregó que la Lista incluye “a aquellas personas que hayan sido deportados por alguna razón, a aquellos procesados por haber cometido serias faltas y aquellos quienes han intentado ingresar o retirar de las Islas elementos prohibidos”. No hay registro público de que argentinos hayan sido deportados.

Susana Malcorra y Alan Duncan cuando anunciaron el comunicado sobre Malvinas.

Dicha lista se aprobó a casi un año del comunicado conjunto del 13 de septiembre pasado firmado entre los gobierno de Theresa May y Mauricio Macri, y que si bien marcha a aceitadamente en los aspectos político, económico, científicos y culturales del vínculo entre Londres y Buenos Aires -y que se refleja en los viajes de funcionarios como en las actividades de los embajadores Mark Kent y Renato Sersale-, se encuentra paralizado en lo que hace al capítulo del conflicto de soberanía de las Malvinas y las otras islas del Atlántico Sur. Entre tanto no faltaron roces diplomáticos como el pedido de la Cancillería al gobierno de Uruguay para que se removiera un stand de turismo que se colocó en una feria comercial en Montevideo promoviendo las islas como “Falkland Islands”. También lo hizo la presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Cornelia Schmidt Liermann, al enviarle una carta a sus pares orientales. “Los británicos tienen la estrategia de el albergar el stand de las islas dentro del suyo , como parte del juego de generar “elementos de soberanía” para las islas ( o de dejar que el Gobierno de las islas las genere bajo cobertura británica). En realidad, pasa en tantas otras esferas de la actividad diplomática y por supuesto no le dejamos pasar”, señaló la legisladora a Clarín. El canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa reiteró ayer la posición de su país a favor del reclamo de soberanía argentino.

Philip Hammond, el ministro de Economía británico, y el más alto funcionario que llegó al país en casi dos décadas

Entre tanto el Congreso sigue sin tratar la “remoción de obstáculos” hidrocarburíferos y pesqueros y el gobierno no avanza con en el establecimiento de un vuelo desde Brasil o Chile, lo que enoja a los isleños Lo único que funciona hasta el momento es el acuerdo para hacerle el ADN a los soldados argentinos que fueron enterrados en Darwin sin poder ser identificados. May y Macri al final no se reunieron en Alemania como estaba previsto. La vicepresidente Gabriela Michetti estará en una actividad junto con May en Naciones Unidas, el 19.

