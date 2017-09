El Fiscal Federal Juan Arturo Soria no tiene dudas de que Franco Darián Brizuela Montivero (25 años) es quien despachó en mostradores del aeropuerto Ambrosio Taravella (en Córdoba) una valija como equipaje, conteniendo 1.988 gramos de cocaína de elevada pureza, hasta su destino final en Ushuaia.

El funcionario judicial cree, también, que Brizuela intentó evadir la acción de la justicia y que podría volver a hacerlo si queda libre, por lo que deberá seguir encarcelado mientras se sustancia la causa.

El pasado 10 de setiembre, Darián Brizuela integraba el pasaje del vuelo 2860 que arribó a Ushuaia, a las 15,15,.procedente de la capital mediterránea,

Siguiendo su rutina, funcionarios de la Aduana detectaron en la pantalla del scanner detalles sospechosos en una de las valijas que llegaban a la cinta, en cuyo marbete figuraba el nombre del citado pasajero. Junto a efectivos de la PSA abrieron el equipaje y confirmaron que, en efecto, casi dos kilogramos de cocaína se encontraban ocultos en dos pares de zapatos de mujer.

De inmediato se abocaron a encontrar al hombre cuyo nombre estaba en el equipaje incautado, pero Brizuela Montivero ya no estaba en el aeropuerto.

Detenido y puesto ante el Juez

La investigación inmediata permitió saber que el muchacho había tomado la primera combi que salía para Río Grande. Unas 48 horas después viajaba de vuelta a Ushuaia, pero esta vez a bordo de un móvil policial y esposado. El Juez ya había hecho allanar su vivienda y estaban secuestrados sus dos celulares y algunos objetos más que los investigadores consideraron importantes para incriminarlo.

Este miércoles, el sospechoso se abstuvo de prestar declaración indagatoria. Al mismo tiempo, durantre una entrevista con ((La 97)) Radio Fueguina, su abogado patrocinante, el doctor Maximiliano Palladino advertía sobre la falta de pruebas que compliquen a su defendido como propietario y responsable del equipaje incautado.

Cámaras que serán reveladoras

Las imágenes que aporten las cámaras de seguridad del aeropuerto Córdoba serán claves para relacionar al imputado con el equipaje que llevó la sustancia en la bodega del avión. Pero para el Fiscal Soria, tal pericia no es necesaria: está convencido de que no habrá sorpresas y que Damián Brizuela es culpable de transporte de sustancia prohibida con fines de comercialización y que no es prudente dejarlo en libertad mientras se profundiza la investigación.

Sugirió, por ello, rechazar la excarcelación que pidió su abogado; el Juez Calvete avaló la opinión y firmó el dictamen denegatorio.

“Conforme las constancias obrantes en la casa –afirma el dictamen judicial- el imputado se fue del aeropuerto sin retirar el bolso que había sido despachar (sic) a su nombre; tal comportamiento debe ser entendido como un intento de evitar ser detenido, circunstancia suficiente para presumir que en caso de que le sea concedido el beneficio que solicita podría volver a intentar evadir el accionar de la justicia, o bien entorpecerla”.

El Fiscal advierte que es menester aún llevar adelante “Una profunda pesquisa, circunstancia que permite sospechar que, de recuperar la libertad, el imputado podría entorpecer la acción de la justicia”.

Dispone, en consecuencia, “El rechazo del beneficio solicitado, bajo ningún tipo de caución”.

Sin antecedentes

Los familiares y allegados aseguran que Damián Franco Brizuela Montivero “es un buen chico”, que trabaja y estudia y no tiene ningún tipo de antecedente policial o judicial. No se explican que pueda ser el autor de un delito tan grave y creen aún que todo es una gran confusión.

Enfrenta, sin embargo, una acusación grave y una pena de prisión extensa, en caso de probarse que es culpable.

Está imputado por transporte de estupefacientes con fines de comercialización (art 5, inc “c” de la Ley 23.737), figura que prevé una pena de reclusión o prisión de 4 a 15 años.