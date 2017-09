El concejal de la Unión Cívica Radical por Ushuaia, Juan Manuel Romano, pateó el tablero político esta tarde al diferenciarse del candidato de la UCR Federico Sciurano y dio a entender que el ex intendente de Ushuaia debería bajarse de las elecciones rumbo a octubre.

“Yo si me postulo a algo es para ganar, cualquiera sabe que las condiciones para ganar no están dadas”, sostuvo el parlamentario, que además confirmó que se encuentra fuera del círculo íntimo de Sciurano, a pesar de que entabla con él una amistad hace años.

“El cornudo de la película”

Así dijo sentirse Romano por no haber sido consultado en los últimos movimientos de la Unión Cívica Radical y sostuvo que tiene “vergüenza” al sentir que pertenecer al partido y no conoce hoy cuál es su realidad.

“Federico (por Sciurano) es un amigo, le he dejado gran parte de mi vida; he sacrificado a mi familia por su carrera política”, lamentó el concejal de Ushuaia, quien recordó: “Soy radical, me afilié por Federico Sciurano”.

A pesar de lo expuesto, Romano dejó en claro que seguirá militando en la UCR y dejó la puerta abierta para una posible reconciliación con el Presidente y máximo referente del centenario partido.