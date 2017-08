Antes que nada quiero dar las infinitas gracias por tantos mensajes y llamadas.. las imágenes hablan por sí solas.. aquí compagine la secuencia de lo sucedido. Lo más importante es que estamos todos muy bien y solo un golpe y un herida por el disparo del armar de fuego. Se siente impotencia y una sensación indescriptible en palabras y una cosa en las entrañas que no se puede explicar. Que triste que tengamos que vivir en una sociedad que pasen este tipo de cosas que nadie las quiere y a nadie le hace bien. No me siento ningún héroe por lo vivido.. sólo estoy contento porque no sólo que no robaron sino que mi familia más allá del mal momento están todos muy bien. Simplemente somos trabajadores y gente de bien que inclusive nos costó mucho tiempo y trabajo tener lo poco que tenemos. Ni yo ni mi familia y ningún ser humano se merece pasar por este momento. Reitero mi agradecimiento a todos y de apoco contestaré cada mensaje.

