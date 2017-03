Denuncian que aumentaron los vuelos militares ingleses a Malvinas

“Malvinas es uno de los lugares más militarizados del planeta con 1500 a 2000 efectivos para una población de 3000 personas. Tienen un armamento impresionante, incluidos aviones militares, por un valor de 3 mil millones de libras esterlinas con un mantenimiento de 67 millones de libras esterlinas por año. En 2015, se aumentó el presupuesto en 180 millones de libras esterlinas. Tienen un submarino nuclear con misiles y una base militar gigantesca. Toda la región rechaza el enclave colonial y la base militar”, explicó Castro en diálogo con Radio 10.

Sin embargo, la ex funcionaria señaló que Argentina tiene una actitud pasiva frente a este tema. “Argentina no sólo no rechaza sino que se han incrementado los vuelos militares y, entre noviembre y diciembre, hubo cuatro vuelos militares. Hay un documento de Cancillería que dice que hay que instruir al embajador en Brasil para que haga un reclamo para que no usen su aeropuerto para vuelos militares”.

“El gobierno no reclama por la militarización. No sólo esto sino que en el acuerdo de septiembre Argentina se retiraba para que Malvinas explotara los recursos naturales de los 40 millones de argentinos ¿y como responde Reino Unido? aumentando la militarización”, agregó.

Por último, Castro dijo que “Macri y Temer son agentes de la desintegración del Mercosur, desatienden los asuntos del unasur”. “En la última decada hubo un eje fortalecido diplomáticamente y Malvinas pasó a ser un reclamo regional. El imperialismo británico se cree que son los dueños del mundo y nosotros los agresores. La discusión por la soberanía es una hostilidad y ellos se están armando hasta los dientes”.