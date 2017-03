El Concejo de Mar del Plata declaró de interés el “Cruce por la Identidad”

La iniciativa nació a partir de la intención de cuatro nadadores amateurs (Diego Picardo, Martin Sánchez, Adrián Echavarría y Guido Ganim) de Mar del Plata. En esta ocasión, el cruce se realizará en Río Grande, el próximo 1 de Abril, en vísperas de un nuevo aniversario del comienzo de la Guerra de las Islas Malvinas.

El acto fue encabezado por el concejal Santiago Bonifatti (AM, autor de la iniciativa), que estuvo acompañado por los concejales Marcelo Fernández (AM), Patricia Serventich (AA), Balut Olivar Tarifa Arenas (monobloque), Alejandro Carrancio (CREAR) y Cristina Coria (UCR).

Bonifatti expresó que “acá hay un pedazo de tierra, traído por familiares de caídos marplatenses y también hay fotos de los caídos. Cuando hay una iniciativa que pretende trabajar la memoria y la identidad, lo que intentamos hacer es que el HCD funcione como caja de resonancia de cara a la comunidad. Para muchos de nosotros la Guerra de Malvinas nunca terminó; sí terminó el conflicto bélico, pero no el reclamo de soberanía ni tampoco sus consecuencias o efectos”.

Luego, los demás concejales se plegaron a las palabras de Bonifatti, expresando la importancia del proyecto de identificación y de que el Concejo reconozca este viaje.

Después de recibir la distinción, Andrés Rosso, entrenador de los nadadores, agradeció el reconocimiento. “La idea del cruce surgió el año pasado, con cuatro chicos, apoyando la causa de la Fundación No Me Olvides. Un año entero nadando en la pileta y en el mar. No había mucha fe, pero se pudo hacer. Por el éxito del objetivo mucha gente se sumó. De 4 a 19 y ayer se sumaron dos más. Somos 21. Habrá frío y viento, pero la parte motivacional es muy importante. Y eso va a estar presente cuando sientan el cansancio o el frío”, expresó.

ARGUMENTOS DEL RECONOCIMIENTO

Estos jóvenes nadadores amateurs nadaron, el 16 de marzo de 2016, 6 kilómetros en el estrecho de San Carlos en las Islas Malvinas, con el objetivo de acompañar y hacer conocer el Proyecto ADN, impulsado por la Fundación “No me Olvides”.

El proyecto ADN tiene como fin recuperar la identidad de los 123 héroes enterrados en el cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas y que permanecen bajo una placa que dice “SOLDADO ARGENTINO SOLO CONOCIDO POR DIOS”.

Este año, invitados por el Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas” (de nuestra ciudad), y con el apoyo del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata (CESC), se decidió llevar adelante un nuevo “Cruce” en tierras fueguinas.

Cabe recordar que nuestra ciudad fue declarada “Capital Nacional de la Vigilia por Malvinas” por el Congreso Nacional (ley 26.846).

La vigilia data de 1984 fruto de que los ex combatientes comenzaron a unirse espontáneamente a orillas del mar, para brindarse apoyo mutuo.

En esta oportunidad y motivados por la misma causa, un total de 19 nadadores amateurs recorrerán un tramo de 6km el próximo 1 de abril, en vísperas de la Vigilia que realizan año a año los veteranos de guerra.

Andrés Rosso, Diego Picardo, Bernardo Boucho, Adrián Echavarría (participaron del viaje a las Islas Malvinas), Mariana García Urretabiscaya, Eduardo Senas, Pablo Millán, Adrián Echagüe, Jeremías Fiocchi, Leonardo De Tomassi, Julieta Rosso, Christian Chalde, Germán Lagrasta, Pablo Cano, Guillermo Marelli, Fernando Cejas, Fabián Raimo, Jorge Gómez Y Fabián Parada son los nombres de quienes viajarán al sur argentino para homenajear a nuestros héroes.