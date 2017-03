La gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, confirmó que en las próximas semanas invitará a los intendentes Gustavo Melella, de Río Grande y Walter Vuoto, de Ushuaia, a una reunión para limar asperezas.

Al término del acto que dio inicio al Ciclo Lectivo 2017, Bertone aseguró que “vamos a convocar a los intendentes luego de que finalicemos esta semana que tuvo el inicio del Ciclo Lectivo 2017, la discusión de las paritarias y la emisión de los bonos. Los voy a citar, luego estará en ellos concurrir o no”.

“Nosotros queremos buscar siempre el diálogo, propuestas concretas de trabajo y no estamos en posición de sufrir situaciones que venimos percibiendo hace tiempo. Hay ataques en las redes sociales, en los barrios con una presión tremenda a nuestros militantes”, denunció.

En ese sentido, aseguró que “nosotros no presionamos, el que quiere trabajar con nosotros puede hacerlo libremente. No se puede presionar a la gente diciéndole que si trabaja con nosotros le sacan el contrato. Es realmente lamentable la política de esa manera”.

“Yo respeto la metodología de todos pero me gustaría que en un momento de crisis como éste, haya madurez y altura de la clase política”

Por ello, precisó que “queremos estar un poco más alto porque es mi responsabilidad como gobernadora y más, habiendo tenido una experiencia importante en esta responsabilidad que me dio tantas veces el pueblo fueguino”.

“A lo mejor hay gente que no ha tenido la experiencia suficiente para ver que ese tipo de cosas no ayuda a nadie, por eso yo aspiro a que no caigamos en las cuestiones que nos quieren provocar, generar, y estar un paso más arriba para resolver los problemas de la gente”, enfatizó y volvió a reiterar que “nosotros no podemos ir a los barrios a disputarnos el territorio. Pienso que todos los ciudadanos son libres de elegir si quieren militar o no. Los intendentes llevan adelante estas prácticas y esperamos que nos podamos poner de acuerdo y trabajar en conjunto”.

Así, señaló: “Trato de que si el problema es político, las áreas técnicas puedan trabajar. En algunos casos tenemos resultados positivos como ha ocurrido en Ushuaia y como ocurre en Río Grande. Debe comprenderse que el beneficiado siempre es el vecino”.

“No me he caracterizado por hacerle zancadillas a nadie o poner palos en la rueda. Cada vez que a mí se me solicitó acciones concretas de trabajo, yo iba pacientemente pasillo por pasillo. Aspiro a que esa sea la metodología de trabajo”, recalcó.

Por último, Rosana Bertone aseveró que “sé que a muchos les gusta mucho más la cuestión del debate político. A mí me gusta menos, me gusta más enfocarme en el trabajo concreto y yo respeto la metodología de todos pero me gustaría que en un momento de crisis como éste, haya madurez y altura de la clase política”.

