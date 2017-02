Prohíben la recolección, comercialización y consumo de moluscos, es en la zona de bahía Brown y en Punta Paraná, es debido a la aparición de toxinas diarreicas causadas por mareas rojas, las cuales seguirán siendo controladas periódicamente por el Gobierno de la Provincia.

El comunicado

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca informó a la comunidad que de acuerdo a las resoluciones N° 001/17, 002/17 y 003/17 se encuentra prohibida la recolección, consumo y comercialización de moluscos bivalvos en las zonas artf 002, 005, 006 en bahía Brown y en Punta Paraná artf 001 debido a la aparición de toxinas diarreicas causadas por mareas rojas, las cuales seguirán siendo controladas periódicamente por el Gobierno de la Provincia.

La resolución tendrá vigencia hasta tanto el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca indique que el fenómeno ha cesado.

Por ello, se recomienda abstenerse de consumir de moluscos (cholgas, ostras, vieyras, berberechos, almejas, mejillones y caracoles de mar) a menos que las muestras cuenten con el apto para consumo humano del Laboratorio Ambiental de la provincia.

Cabe recordar que los moluscos contaminados no manifiestan un aspecto diferente de los no lo están (alteración de color, olor, sabor o aspecto) y que la cocción no elimina la toxina.

El tipo de toxina detectada provoca que su consumo constituya un riesgo para la salud humana.