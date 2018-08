El senador salteño Rodolfo Urtubey, del Partido Justicialista, quedó en el centro de la polémica este miércoles mientras exponía su postura en contra del proyecto de ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que se debate en la Cámara Alta.

“La violación está clara en su formulación, aunque habría que ver algunos casos en los que la violación no tiene un componente de violencia sobre la mujer”, expresó el legislador.

A lo que agregó: “En los casos de abuso intrafamiliar no hay violencia, pero no se puede hablar de consentimiento. No es la violación clásica”.

Repudio

Sus declaraciones causaron un fuerte repudio en las redes sociales de quienes sí están a favor de la legalización del aborto en Argentina.

El proyecto cuenta con media sanción de Diputados y en la medianoche del miércoles se votará en el Senado. Si se aprueba, habrá ley. Si no se aprueba, el tema volverá a tratarse en 2019 o 2020.