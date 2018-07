Interna en Cambiemos: Pablo Blanco, ofendido con Carrió por sus “barbaridades”

El dirigente del radicalismo fueguino Pablo Blanco también explicitó su hartazgo por las imparables declaraciones de la diputada Elisa Carrió que han exacerbado en los últimos días los roces en la alianza Cambiemos.

Dejando a un lado sus enfrentamientos con el kirchnerismo, la aliada del gobierno ha dirigido en los últimos días sus dardos contra el radicalismo, obteniendo respuestas duras desde todos los ámbitos del partido fundado por Yrigoyen y Alem.

Proclive, por lo general, a una actitud componedora en lo interno, esta vez el legislador radical fueguino eligió salir a responderle también a Carrió, a quien acusa de decir “barbaridades”.

“Cambiemos necesita a los radicales para gobernar el país”, advierte Blanco en su nota, en la que deplora –asimismo- “la manera burlona y sobradora con la que Elisa Carrió trató al partido que la vio nacer y le dio todo”.

Texto completo de la nota de Pablo Blanco:

CUIDADO CARRIÓ: LA UCR ES NECESARIA

Cuando alguien dice barbaridades siempre es mejor no contestar. No tiene sentido engancharse en discusiones que sólo pueden terminar provocando un daño mayor al causado por el que la empezó. Pero habiendo visto y escuchado la manera burlona y sobradora con la que Elisa Carrió trató al partido que la vio nacer y le dio todo, no puedo menos que levantar la voz para hacer un par de observaciones con ánimo constructivo.

La primera de ellas es que Carrió nos necesita. Cambiemos necesita a los radicales para poder gobernar en todo el país y seguir ganando provincias. Por eso yo le diría a Lilita que tenga cuidado; no porque nos vayamos a ir sino porque todo vuelve. Ella no tiene la menor idea de en qué consiste gobernar; sólo despotrica desde su banca creyéndose dueña de la República. No sabe lo que es tener responsabilidades ejecutivas, lo que es tener que hacer en lo inmediato cosas que a uno no le gustaría. Su posición es muy cómoda, habla para la tribuna y cree que no tiene nada que perder. Es una pena que una dirigente con semejante trayectoria tenga siempre esa perversa inclinación a destruir lo que ayudó a crear y tanto cuesta mantener.

Por eso le digo: cuidado Lilita, el país nos necesita a todos y Cambiemos precisa muy especialmente de la Unión Cívica Radical.

La segunda observación es netamente partidaria. El radicalismo no tiene más dueños que sus afiliados.

Nadie nos manda desde afuera, y mucho menos, alguien que ya no pertenece más al partido. Que quede claro: estamos en Cambiemos porque decidimos orgánicamente integrar Cambiemos y formar una coalición de gobierno. El único organismo que puede decidir salir o permanecer es nuestra Convención Nacional partidaria.

Cambiemos sólo tiene destino positivo si la cortamos con la negatividad y las agresiones internas que no conducen a nada más que a distraer el foco de atención.

Si soportamos el ninguneo burlón de esta señora no es porque haya sacado el 60% de los votos en Capital sino porque entendemos que Cambiemos la excede y es algo muy superior a ella.

La política es así: quien hoy está en el cielo mañana puede ir a parar al infierno. Lo sabe la propia Lilita que ha tenido perfomances electorales desastrosas; lo sabe el Presidente Macri que tiene soportarla más como lastre necesario que como desinteresado fiscal de la República.

Los fiscales de la República somos todos los ciudadanos que cuidamos a los gobiernos democráticos, respetamos a los partidos y deseamos que al país le vaya bien. Bueno sería que la señora Carrió comprenda que el país atraviesa por un momento muy delicado como para andar buscando grietas donde no las debe haber.

(Por Pablo Daniel Blanco – Presidente Bloque UCR-Cambiemos)

