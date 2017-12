El dirigente santafesino Sebastián Romero tiene un pedido de detención y según adelantaron sus abogados podría entregarse esta semana. Afronta una causa caratulada como “rebelión, lesiones y daños”, por la que podría tener una pena de hasta 15 años de prisión.

Romero fue tomado como “símbolo” de la violenta manifestación ocurrida hace una semana en el Congreso cuando se debatía la reforma previsional. Su imagen con el mortero se viralizó y fueron innumerables las memes.

“Me quieren hacer quedar como que soy el presidente de Corea atacando al mundo”, fue la frase que Sebastián Romero dijo al mirar su imagen una y otra vez en la televisión disparando un mortero casero.

“Estaba sorprendido de que por una imagen en la que aparece con una rama de un árbol con un fuego artificial hayan pedido su detención”, contó el abogado, Mario Villarreal, a Perfil.

Imagen “distorsionada”

“Apelamos el rechazo a la exención de prisión y nos concedieron el recurso presentado, por lo que vamos a esperar el sorteo de la Cámara de Casación, y una vez que esté nos vamos a presentar para demostrar que no hay elementos para acusarlo y detenerlo”, detalló sobre quien fue candidato a legislador de la izquierda en Santa Fe.

Según la defensa de este joven de 32 años, “lo que se ve en televisión es una imagen distorsionada. Es un fuego artificial de venta libre que lo único que produce es estruendo, sin capacidad de lesionar a nadie. Ese mismo día en la movilización hubo cerca de cincuenta petardos de la misma característica y no hubo ninguna persona lesionada”.

“Sebastián no arroja piedras, no rompe nada y no lastima a nadie. Lo que tiene en la mano es una rama encontrada en el lugar, a la que se le adhirió con cinta adhesiva el fuego de artificio, que es de venta libre”, argumentó Villarreal.

Después de difundidos los hechos, el Partido Obrero de Santa Fe denunció “persecución” del que fuera su precandidato a concejal. La Justicia pidió la detención del violento, que aún se mantiene en calidad de prófugo.