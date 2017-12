Un diputado fueguino, en medio del escándalo frente al Congreso Nacional

El diputado del Frente Para la Victoria de Tierra del Fuego, Matías Rodríguez, resultó golpeado al participar de los desmanes frente al Congreso Nacional, en medio de un violento operativo de seguridad que estableció el Gobierno para tratar la reforma previsional.

El legislador camporista integraba el grupo de diputados kirchneristas y de la izquierda que intervinieron en los forcejeos entre militantes y gendarmes, mientras adentro se intentaba iniciar la finalmente frustrada sesión para tratar el proyecto de reforma previsional.

Rodríguez llegó junto a otros diputados que denunciaban una “militarización” del Parlamento por la presencia de agentes federales y fueron frenados con escudos y empujones por los gendarmes.

Entre ellos se encontraban también Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Juan Cabandié, Nicolás del Caño, Mayra Mendoza, Wado de Pedro, Gabriela Cerruti y Nicolás del Caño. Según informa el canal Todo Noticias, todos ellos son legisladores recién asumidos que se enfrentaron a los empujones con los gendarmes cuando les impidieron ingresar al edificio por no contar aún con las credenciales correspondientes.

“Rodríguez quedó tendido en el suelo tras el fuerte forcejeo con los agentes y tuvo que ser asistido por una ambulancia. No se trató del único legislador golpeado: Agustín Rossi y Sandra Mendoza, del mismo bloque, también fueron agredidos”, aclara TN en su sitio web.

Tras los violentos sucesos, y mientras corría la versión de que el fueguino había sido hospitalizado, el mismo Rodríguez salió a aclarar por redes sociales que se encontraba en su despacho, restableciéndose.

En su cuenta personal de twitter, Rodriguez escribió que “Fui reprimido por un efectivo de Gendarmería que me pegó con wsu escudo y me provoco que pierda el conocimiento. Quiero llevar tranquilidad a mi familia. Me estoy recuerando”

En otro twitter, el camporista aclara que “No estoy hospitalizado, me recupero en el bloque de @diputadosFPV-pj junto a mis compañeros…”

Apoyo de Vuotto

Apenas conocido los hechos violentos, desde el sector político de Matías Rodríguez se hicieron conocer las expresiones de solidaridad.

Uno de los primeros en manifestarse en la provincia fue el intendente de Ushuaia el también camporista Walter Vuotto

A través de una gacetilla, el referente del FpV expresa que “Es una vergüenza que se reprima al pueblo y a sus representantes por manifestarse en defensa de sus derechos”, y explicita “mi solidaridad y apoyo para nuestros representantes, que no están dispuestos a avalar con su voto iniciativas que perjudican a los sectores más vulnerables”.