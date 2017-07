Las diputadas nacionales Graciela Camaño y Silvia Lospennato se cruzaron esta tarde en el recinto de la Cámara baja y la massista llegó a tildar de “filibustera” a la representante macrista, que previamente acusó a la jefa del Frente Renovador de intentar “transformar el recinto en un eje de campaña”.

La polémica se inició cuando Camaño planteó una moción de orden para pedir que se incluya en el temario de la sesión convocada para que se excluya al diputado Julio De Vido por “indignidad”, dos proyectos de Sergio Massa y Margarita Stolbizer que promueven una reducción del IVA.

En ese contexto, la jefa de la bancada por el Frente Renovador acusó al presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, de aplicar una política de “amordazamiento” ante la falta de sesiones ordinarias

“Venimos a esta casa a trabajar de acuerdo a los designios del oficialismo porque no hay sesiones ordinarias”, disparó Camaño, quien protestó que “hoy nuevamente estamos en una sesión especial muy importante porque venimos a hablar de la honorabilidad del cuerpo”.

Acto seguido, Camaño planteó la moción de orden “para incorporar dos proyectos que hacen a las necesidades de nuestro pueblo” y enfatizó que “queremos hablar del IVA en los alimentos y en los servicios”.

Frente a este planteo, Lospennato denunció la existencia de una serie de “chat” en los que advertía que los representantes del Frente Renovador querían “sacar algo de rédito político” y alentaba en esos mensajes a que “propongamos nuestros ejes de campaña”, según reveló.

“No vamos a acompañar esta maniobra deliberada de transformar el recinto en un eje de campaña no lo vamos a permitir”, avisó la diputada para agregar que “venimos a tratar el tema De Vido y no a hacerle campaña al Frente Renovador”.

Camaño contestó enseguida: presentó una cuestión de privilegio contra Lospennato y apuntó que “su presidente juró procesado por espía, y lo recuerdo porque veo que usted espía chat”.En ese momento, la legisladora massista pidió a Monzó que “se haga cargo de mi teléfono y me diga dónde está lo que acaba de decir la filibustera diputada Lospennato”.

Alejandro Grandinetti (Frente Renovador) anunció que lo dicho por Lospennato “lo vamos a discutir acá y en la justicia, es tan grave interferir la comunicación”.

Mendoza confundió a Lospennato con Lopilato

A la discusión se sumó la kirchnerista Sandra Mendoza, quien también planteó una moción de privilegio con la legisladora del PRO a quien confundió con ironía con la actriz Luisana Lopilato.

“Voy a presentar una cuestión de privilegio contra la diputada que no me sale el apellido, Lopilato, aunque tan linda como Luisana no es”, dijo.

En ese instante, la diputada macrista comenzó a increpar a la representante por Chaco, quien la desafió: “Vení a gritarme acá”.

Mendoza, quien dijo venir de “una familia de intelectuales”, la dijo a Lospennato que “no sabe nada de la Cámara de Diputados”.

“La Luisana que no es la Luisana linda es muy gritona. En la vida hay que tener humildad. No puedo estar discutiendo con usted”, remató.

Por su parte, Araceli Ferreyra, del Movimiento Evita, se sumó al debate al pedir que Lospennato “demuestre de dónde salió ese Whatsapp”.