El juez federal Ariel Lijo envió hoy a juicio oral al exvicepresidente Amado Boudou y a otros cinco imputados en la causa por la compraventa de la ex Ciccone Calcográfica.

En esta investigación, el exvicepresidente está procesado por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, acusado de haberse hecho con el 70 por ciento de la empresa a través de terceros.

José María Núñez Carmona y Alejandro Paul Vandenbroele, sus presuntos cómplices en la maniobra para apropiarse con la única imprenta privada habilitada para imprimir dinero, también serán juzgados por el caso.

El Tribunal que encabezará el juicio oral contra Boudou será sorteado.

Sin fecha

El juicio aún no tiene fecha, pero se descarta que por los plazos judiciales tenga lugar este año. Los magistrados deberán determinar el grado de responsabilidad del exvicepresidente en el intento de adquirir Ciccone Calcográfica a través de la sociedad The Old Fund.

Por el caso de corrupción que salpicó al kirchnerismo y sepultó la carrera política de Boudou, el exfuncionario de AFIP Rafael Resnick Brenner y el exjefe de asesores del ministerio de Economía Guido Forcieri deberán afrontar el juicio oral. La misma suerte correrá Nicolás Ciccone, dueño de la imprenta que estaba a punto de quebrar y que fue “salvada” por la firma The Old Fund, de Alejandro Vanderbroele, quien sería un testaferro del exvicepresidente.

Buenos Aires, NA