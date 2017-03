“Yerbatazo” en Plaza de Mayo: productores regalan 30.000 kilos de yerba

Luego del “verdurazo ” y del “frutazo”, las dos protestas de productores agrícolas que tuvieron lugar el año pasado, llegó hoy a la Plaza de Mayo un grupo que regalará paquetes de yerba mate en protesta por el incumplimiento de los precios acordados para la materia prima, mientras continúan los cortes en las rutas 12 y 14, en Misiones.

Las manifestaciones marcan así la continuidad de las acciones previstas por organizaciones de productores y de cosechadores, con el propósito de hacer pública la difícil situación por la que atraviesan ante la caída del precio del producto y el pago a plazos de hasta seis meses.

De acuerdo con los valores vigentes, el kilo de hoja verde fue establecido en 5,10 pesos, en tanto para la yerba semielaborada o “canchada” llega a 19,20 pesos; pero en la actualidad los secaderos e industriales ofrecen hasta 3,80 pesos por la hoja verde y en plazos que son considerados excesivos por los productores.

En ese contexto se ubica una tensa relación entre los productores, los secaderos y la industria que también afecta a los trabajadores rurales, que se ven impedidos de acceder a los haberes en vigencia, en una cadena que es posible constatar si se compara el precio del paquete de yerba mate en las góndolas, que llega a 60 pesos, y los valores de la materia prima, de acuerdo a una nota publicada por la agencia DyN.

A raíz de esa situación, una delegación de pequeños productores partió desde Misiones hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un cargamento de 30.000 kilos de yerba mate sin marca, con una explicación acerca de cómo se distribuyen los recursos que genera esta actividad.

En diálogo con radio Mitre, uno de los manifestantes habló desde la plaza de “estallido social Misiones a través de los incumplimientos. “No se puede más. No puede ser que ustedes paguen 60 pesos en góndola y a nosotros nos paguen con cheques a 300 días. Queremos que nos paguen 6,5 pesos, pero no sirve que lo pongan a ese precio si no exigen que nos paguen a tiempo”.