Olavarría: Qué dicen las pericias sobre los cuerpos de los dos muertos

Son, por ahora, investigaciones preliminares, pero empiezan a mostrar, de la peor manera -la muerte- lo que ocurrió en Olavarría, en el descontrol mortal del recital del Indio Solari. Los cuerpos de los dos fallecidos empiezan a hablar y lo que dicen, por ahora, no dan una hipótesis concluyente. De todos modos, recién el lunes, ya más de un día después, estarán las autopsias definitivas.

Fuentes seguras involucradas en el operativo desplegado tras el desmadre de la noche del sábado confirmaron a Clarín que el hombre NN de entre 25 y 30 años murió tras un “paro cardiorespiratorio traumático” que podría tener como causa consumo de drogas. “No tiene heridas internas ni externas, pero igual se investiga como posible homicidio”, indica el portavoz que pide reserva de identidad y que, antes de hablar con este medio, tuvo contacto con los médicos que intervinieron en las pericias.

El segundo caso, de apellido De León y de 42 años de edad, la situación es aún más incierta, ya que además de no presentar lesiones ni golpes, el motivo del deceso es un coágulo que impidió la circulación sanguínea desde y hacia el corazón. Llevaba entre sus ropas cigarrillos de marihuana. “Tenía excoriaciones leves que no implican para nada el deceso”, admite el vocero, aunque no descarta que esa derivación clínica pueda tener relación con la participación en el típico “pogo ricotero”, por el que los participantes del recital saltan y se entrechocan con más o menos violencia.

Si bien los informantes no lo descartaron, admitieron que los estudios iniciales sobre los cuerpos de las personas fallecidas no tendrían rastros de heridas mortales producidas por aplastamientos o heridas compatibles con una avalancha humana. “No se puede descartar que la tensión y las presiones que hubo en el recital hayan desencadenado la muerte, pero por ahora tampoco se puede dar como definitorio que sí fallecieron por eso“, afirmó el vocero.

Los heridos que quedan

El Municipio de Olavarría informó esta noche que, a las 20:30, en el Hospital Municipal se encuentran internados cuatro pacientes, dos de ellos en terapia intensiva. Se trata de Antonella Falcón, de 22 años y de Florencio Varela, que está con asistencia respiratoria mecánica y está acompañada por sus familiares. Y el otro es Daniel Esteban Robles, de 30 años y de Tierra del Fuego, por traumatismo encéfalo craneano, traumatismo facial y con asistencia respiratoria mecánica. Permanecen también internado, pero no en terapia, Luciano Farias, de Buenos Aires, que ingresó alcoholizado, con epilepsia de base, mientras que el cuarto paciente, alojado en Guardia de Adultos, es Jorge Ortiz, afectado por una intoxicación.

También, precisó que los pacientes en proceso de alta son Julián Torcello y Jorge Candia, mientras ya se retiraron del Hospital Municipal Claudio Palacio, Marcelo Fochini, Martín Da Costa, Mariano Diorio, Carlos Aquino, Facundo Sarmiento, Alejandro Gamarra, Jorge Tobia y Maximiliano Casco.

Además, el gobierno de Olavarría aclaró con respecto a la fuga de un paciente que estaba identificado como “Luis Despo”, que con esa identidad ingresó una persona que luego se retiró, pero “al comunicarse el equipo profesional con los familiares se constató que Luis Despo nunca había ingresado al hospital, se encontraba en buen estado de salud y le habían robado sus pertenencias”.

Finalmente, se aclaró que la Policía Federal tomó las huellas dactilares a la persona fallecida que está como NN para poder realizar su identificación durante las próximas horas.

