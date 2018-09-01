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“Finde” ventoso: Cómo estará el clima el sábado y domingo

Anticipo de las condiciones del tiempo durante el fin de semana. Especial para ((La 97)) Radio Fueguina por el meteorólogo Jorge Arias.

PRONOSTICO METEOROLOGICO

SABADO 01 DE SEPTIEMBRE

 

  • RIO GRANDE

TIEMPO: FRIO  Y ALGO VENTOSO  

CIELO: NUBOSO E INESTABLE CON PROBABLES  CHAPARRONES NIVEOS.

VIENTO: 10/20 KMH  A 20/30 KMH NOROESTE PERIODOS DE 50 KMH

TEMP: 8/2 °C

TOLHUIN

TIEMPO: FRESCO Y ALGO VENTOSO.

CIELO: NUBOSO E INESTABLE CON  PROBABLES CHAPARRONES DISPERSOS EN LA TARDE.

VIENTO: 20/30 KMH  A 30/40 KMH SECTOR NORTE CON RAFAGAS DE 50 KMH.

TEMP:   8/3 °C

 

  • USHUAIA:

TIEMPO: FRESCO Y ALGO VENTOSO.

CIELO: NUBOSO E INESTABLE CON  PROBABLES CHAPARRONES DISPERSOS EN LA TARDE.

VIENTO: 20/30 KMH  A 30/40 KMH SECTOR NORTE CON RAFAGAS DE 50 KMH.

TEMP:   8/3 °C

 

DOMINGO 02 DE SEPTIEMBRE

  • RIO GRANDE

TIEMPO: FRIO Y VENTOSO

CIELO: NUBOSO E INESTABLE CON PROBABLES  PRECIPITACIONES Y ALGUNOS CHAPARRONES NIVEOS.

VIENTO: 20/30 KMH NOROESTE, DESDE EL MEDIODIA EN AUMENTO A 40/50 KMH CON RAFAGAS DE 70/80 KMH.

TEMP: 8/1 °C

TOLHUIN

TIEMPO: FRESCO Y VENTOSO

CIELO: NUBOSO E INESTABLE CON ALGUNOS CHAPARRRONES

VIENTO: 20/30 KMH  A 30/40 KMH NOROESTE, RAFAGAS DE 50/60 KMH.

TEMP:   8/1°C

 

  • USHUAIA:

TIEMPO: FRESCO Y VENTOSO

CIELO: NUBOSIDAD EN AUMENTO CON PROBABLES CHAPARRONES EN LA TARDE.

VIENTO: 20/30 KMH A 30/40 KMH SECTOR NOROESTE, RAFAGAS DE 60/70 KMH

TEMP:   9/1°C

 