“Finde” ventoso: Cómo estará el clima el sábado y domingo

PRONOSTICO METEOROLOGICO
SABADO 01 DE SEPTIEMBRE
- RIO GRANDE
TIEMPO: FRIO Y ALGO VENTOSO
CIELO: NUBOSO E INESTABLE CON PROBABLES CHAPARRONES NIVEOS.
VIENTO: 10/20 KMH A 20/30 KMH NOROESTE PERIODOS DE 50 KMH
TEMP: 8/2 °C
TOLHUIN
TIEMPO: FRESCO Y ALGO VENTOSO.
CIELO: NUBOSO E INESTABLE CON PROBABLES CHAPARRONES DISPERSOS EN LA TARDE.
VIENTO: 20/30 KMH A 30/40 KMH SECTOR NORTE CON RAFAGAS DE 50 KMH.
TEMP: 8/3 °C
- USHUAIA:
TIEMPO: FRESCO Y ALGO VENTOSO.
CIELO: NUBOSO E INESTABLE CON PROBABLES CHAPARRONES DISPERSOS EN LA TARDE.
VIENTO: 20/30 KMH A 30/40 KMH SECTOR NORTE CON RAFAGAS DE 50 KMH.
TEMP: 8/3 °C
DOMINGO 02 DE SEPTIEMBRE
- RIO GRANDE
TIEMPO: FRIO Y VENTOSO
CIELO: NUBOSO E INESTABLE CON PROBABLES PRECIPITACIONES Y ALGUNOS CHAPARRONES NIVEOS.
VIENTO: 20/30 KMH NOROESTE, DESDE EL MEDIODIA EN AUMENTO A 40/50 KMH CON RAFAGAS DE 70/80 KMH.
TEMP: 8/1 °C
TOLHUIN
TIEMPO: FRESCO Y VENTOSO
CIELO: NUBOSO E INESTABLE CON ALGUNOS CHAPARRRONES
VIENTO: 20/30 KMH A 30/40 KMH NOROESTE, RAFAGAS DE 50/60 KMH.
TEMP: 8/1°C
- USHUAIA:
TIEMPO: FRESCO Y VENTOSO
CIELO: NUBOSIDAD EN AUMENTO CON PROBABLES CHAPARRONES EN LA TARDE.
VIENTO: 20/30 KMH A 30/40 KMH SECTOR NOROESTE, RAFAGAS DE 60/70 KMH
TEMP: 9/1°C