PRONOSTICO METEOROLÓGICO
- PRONOSTICO VALIDO PARA EL DIA SABADO 11 DE AGOSTO
RIO GRANDE
TIEMPO: FRIO Y HUMEDO
CIELO: POCO NUBOSO
VIENTO: 5/10 KMH DEL SECTOR OESTE ROTANDO EN LA TARDE AL NORESTE EN AUMENTO A 20/30 KMH
VISIBILIDAD: AFECTADA POR BANCOS DE NIEBLAS/NEBLINAS MATINALES A BUENA
HUMEDAD: 95 %
TEMP. MAX: 5 º C
TEMP.MIN: -1 °C
TOLHUIN
TIEMPO: FRIO Y HUMEDO
CIELO: SOLEADO
VIENTO: 5/10 KMH DEL SECTOR SUR ROTANDO EN LA TARDE AL NORESTE EN AUMENTO A 20/30 KMH
VISIBILIDAD: AFECTADA POR NEBLINAS MATINALES A BUENA
HUMEDAD: 92 %
TEMP. MAX: 5 º C
TEMP.MIN: -1 °C
USHUAIA
TIEMPO: FRESCO Y HUMEDO
CIELO: PARCIALMENTE NUBLADO
VIENTO: 10/20 KMH SECTOR NORTE EN AUMENTO A 20/30 KMH
VISIBILIDAD: AFECTADA POR NEBLINAS MATINALES A BUENA
TEMP. MAX: 7 ºC
TEMP.MIN: 2°C
- PRONOSTICO VALIDO PARA EL DIA DOMINGO 12 DE AGOSTO
RIO GRANDE
TIEMPO: FRIO Y BUENO
CIELO: PARCIALMENTE NUBLADO
VIENTO: 10/20 KM DEL SUDOESTE.
VISIBILIDAD: BUENA.
HUMEDAD: 70 %
TEMP. MAX: 5 ºC
TEMP.MIN: -1 °C
TOLHUIN
TIEMPO: FRIO Y BUENO
CIELO: PARCIALMENTE NUBLADO
VIENTO: 10/20 KM DEL SUDOESTE.
VISIBILIDAD: BUENA.
HUMEDAD: 75 %
TEMP. MAX: 5 º C
TEMP.MIN: -1 °C
USHUAIA
TIEMPO: FRESCO Y HUMEDO
CIELO: NUBLADO CON LLOVIZNA EN LA MAÑANA MEJORANDO A POCO NUBOSO
VIENTO: 5/10 KM DEL SECTOR NORTE A 20/30 KM
VISIBILIDAD: BUENA
TEMP. MAX: 6 º C
TEMP.MIN: 1 ° C