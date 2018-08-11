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Sábado con niebla: Cómo sigue el fin de semana

El meteorólogo Jorge Arias repasa como cada día el pronóstico para el fin de semana. La niebla, protagonista en la mañana del sáábado

PRONOSTICO METEOROLÓGICO

 

  • PRONOSTICO VALIDO PARA EL DIA SABADO 11 DE AGOSTO

 

RIO GRANDE

TIEMPO: FRIO Y HUMEDO

CIELO: POCO NUBOSO

VIENTO: 5/10 KMH DEL SECTOR OESTE ROTANDO EN LA TARDE  AL NORESTE EN AUMENTO A 20/30 KMH

VISIBILIDAD: AFECTADA POR BANCOS DE NIEBLAS/NEBLINAS  MATINALES A BUENA

HUMEDAD: 95 %

TEMP. MAX: 5 º C

TEMP.MIN: -1 °C

 

TOLHUIN

TIEMPO: FRIO Y HUMEDO

CIELO: SOLEADO

VIENTO: 5/10 KMH DEL SECTOR SUR ROTANDO EN LA TARDE AL NORESTE EN AUMENTO A 20/30 KMH

VISIBILIDAD: AFECTADA POR NEBLINAS MATINALES A BUENA

HUMEDAD: 92 %

TEMP. MAX: 5 º C

TEMP.MIN: -1 °C

 

USHUAIA

TIEMPO: FRESCO Y HUMEDO

CIELO: PARCIALMENTE NUBLADO

VIENTO: 10/20 KMH SECTOR NORTE EN AUMENTO A 20/30 KMH

VISIBILIDAD: AFECTADA POR NEBLINAS MATINALES A BUENA

TEMP. MAX: 7 ºC

TEMP.MIN: 2°C

 

  • PRONOSTICO VALIDO PARA EL DIA DOMINGO 12  DE AGOSTO

RIO GRANDE

TIEMPO: FRIO Y BUENO

CIELO: PARCIALMENTE NUBLADO

VIENTO: 10/20 KM DEL SUDOESTE.

VISIBILIDAD: BUENA.

HUMEDAD: 70 %

TEMP. MAX: 5 ºC

TEMP.MIN: -1 °C

 

TOLHUIN

TIEMPO: FRIO Y BUENO

CIELO: PARCIALMENTE NUBLADO

VIENTO: 10/20 KM DEL SUDOESTE.

VISIBILIDAD: BUENA.

HUMEDAD: 75 %

TEMP. MAX: 5 º C

TEMP.MIN: -1 °C

 

USHUAIA

TIEMPO: FRESCO Y HUMEDO

CIELO: NUBLADO CON LLOVIZNA EN LA MAÑANA MEJORANDO A POCO NUBOSO

VIENTO: 5/10 KM DEL SECTOR NORTE A 20/30 KM

VISIBILIDAD: BUENA

TEMP. MAX: 6 º C

TEMP.MIN: 1 ° C