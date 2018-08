Pichetto dice “no” a Cristina 2019: “El discurso populista barato no va más”

El senador peronista Miguel Ángel Pichetto cree difícil que el Senado acepte el desafuero de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner si el juez Claudio Bonadío solicitara su prisión preventiva en el marco de la causa de los Cuadernos de las Coimas. “Difícilmente esa propuesta logre los dos tercios. No va a pasar eso”, dijo el senador. “El punto de ruptura con el principio de inocencia es la sentencia. El principio de la libertad hay que garantizarlo. La libertad se puede perder cuando haya condena, cuando tenga carácter de firme”, explicó. “Lo que hay que hacer es acelerar los procesos judiciales, más cuando las causas son de interés institucional, porque en la instancia del juicio es donde se define si una persona es inocente o culpable”, dijo el senador. Con respecto a los allanamientos a las viviendas de la expresidenta en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Santa Cruz, dijo que se debió “haber considerado formalidades más explícitas en el procedimiento, como que estuviera el juez, el fiscal y el abogado de Cristina, incluso un representante de la Corte Suprema”. Entrevistado en el programa ‘Desde el llano’ (TN), el jefe de la bancada peronista reconoció sus diferencias con el kirchnerismo y afirmó que su bloque no desea a Cristina Kirchner como su candidata. “En el Peronismo Federal imagino competir con figuras jóvenes como Massa y Urtubey. Figuras con prestigio como en el caso de Roberto Lavagna. Figuras importantes, un gobernador como Schiaretti, que tiene que decidir muy rápidamente si va a ser una opción nacional o si va a seguir siendo gobernador. Una figura como Sergio Uñac, que es una figura novedosa, moderna, inteligente” “Creo que en el Peronismo Federal no podría competir Cristina”, sentención Pichetto. “Tiene un discurso de colición, de fractura, que busca espacios más ligados a la protesta dura de la izquierda”. “El peronismo tiene que reconstruir una propuesta que tenga más que ver con la historia, con su visión de un mundo ligador al crecimiento, al desarrollo, al empleo, a la producción, a la gobernabilidad, a la construcción de una alternativa republicada y democrática. El discurso populista barato no va más”.