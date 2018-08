En una sesión con alto voltaje político y con el peronismo bajo fuerte presión, el Senado votó finalmente este miércoles de manera unánime la autorización para que la Justicia pueda allanar tres domicilios de Cristina Kirchner.

Incluso la ex Presidenta votó a favor de los allanamientos, cuando algunos especulaban con que podría abstenerse. En la sala había 67 senadores.

Cristina sufrió además un duro revés cuando se votó en particular sobre su pedido de condiciones para los allanamientos, entre ellos que no se filmaran los procedimientos. Hubo 47 senadores que rechazaron esa iniciativa. A la ex mandataria sólo la acompañaron 20 legisladores.

La autorización para que el juez Claudio Bonadio lleve adelante los allanamientos deja a la ex presidenta más complicada en términos judiciales por el escándalo de los cuadernos que desnudaron un sistema de coimas multimillonarias que reinó durante 12 años.

La Justicia ingresará a tres casas de Cristina: su departamento de Uruguay y Juncal, en Recoleta; su vivienda en Río Gallegos y la residencia que tiene en El Calafate.

Cristina Kirchner se mostró nerviosa y molesta en la sesión por los allanamientos. Foto Lucía Merle

La decisión del Senado llegó después de dos intentos fracasados de reunir quórum, y con un peronismo dividido y en ebullición que tuvo que acompañar la medida.

Sin el apoyo para poder revertir una votación en la que perdería, un día antes de la sesión la ex mandataria finalmente había hecho el gesto que desde el PJ le venían reclamando hacía dos semanas: el martes envió una carta -que en simultáneo hizo pública a través de sus cuentas en redes sociales- a los jefes de bloques del Senado en la que aceptaba los allanamientos.

El texto aprobado autoriza los allanamientos y en el artículo 2 establece que el juez Bonadio “deberá cumplimentar las diligencias procesales con la debida diligencia, prudencia y decoro, tutelando los derechos y garantías”.

Ese último punto fue aprobado con 47 votos afirmativos y 20 negativos, dado que los senadores del kirchnerismo y otros bloques no pudieron imponer la redacción alternativa que conminaba a Bonadio a “evitar filmaciones o fotografías” y “resguardar objetos personales” de Cristina, como así también “garantizar la presencia de los abogados”.

El bloque “cristinista” está compuesto por nueve miembros, por lo que la ex mandataria consiguió 11 votos extra.

Debate en el Senado por los allanamientos a la senadora Cristina Fernandez de Kirchner. Foto Federico López Claro

El Frente para la Victoria proponía que, en caso de que fuera imposible para la investigación prescindir del registro visual, “se requiere al magistrado extremar las medidas de custodia de dichos registros a fin de evitar que sean destinados a la difusión pública”.

Sin embargo, Cambiemos consideró que las garantías ya quedaban contempladas en el dictamen original de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que fue el que finalmente se aprobó, con el aporte de una porción de la oposición.

Cristina asistió a la sesión en medio de un gran operativo de seguridad. Ingresó al recinto pasadas las 13.30, después de que se reuniera el quórum, y horas más tarde, durante su furioso discurso de 45 minutos, advirtió que será “la primera senadora allanada” de la historia argentina.

“Si algo faltaba para consagrar la persecución política y el uso del Poder Judicial era esta causa”, afirmó la ex mandataria, que dijo “no” arrepentirse de nada de lo que hizo, en relación a las imputaciones que se le realiza en la causa de los cuadernos de las coimas.

En la sesión hubo cinco ausentes: el ex presidente Carlos Menem, la puntana Eugenia Catalfamo, el correntino Carlos “Camau” Espínola (Justicialista), el neuquino Guillermo Pereyra (MPN) y la santiagueña Blanca Porcel de Ricobelli (Frente Cívico).

Al abrir el debate, el senador Ernesto Martínez (Pro) llamó a votar a favor para “prestigiar la buena política” y precisó que según la Ley de Fueros los legisladores gozan de “inmunidad de arresto y nada más que eso”. “Todos los senadores estamos sometidos a los procesos penales de principio a fin y a todas sus incidencias”, puntualizó el cordobés.