Dramático relato de un diputado del accidente que sufrió

El legislador dio detalles del accidente que sufrió en una estación de servicio que lo dejó al borde de la muerte: “Si existe un dios, le estoy agradecido infinitamente”, manifestó.

El hecho se dio en la autopista Buenos Aires-Rosario, donde Amadeo frenó a cargar nafta. “La válvula que corta se trabó y me tiró encima 10 litros de nafta, lo que para una persona es mucho para un asmático es mortal, y me produjo un paro cardiorrespiratorio”, relató.

En ese momento, agregó: “Cuando empezó a salir la nafta como un chorro, mis pulmones la aspiraron, me produjo un paro y me salvó un médico que estaba en la confitería de la estación tomando café. Me morí y este señor me salvó, porque me sacó del paro”.

Según siguió el diputado nacional, la rapidez con la que actuaron los presentes fue clave para seguir con vida. “En ese momento pasaba una ambulancia vecinal que justo tenía las dos cosas que necesitaba para sobrevivir: cortisona y oxígeno. El médico era rescatista, me vio cuando me caí y en 15 segundos me estaba haciendo las maniobras de rescate. Les debo la vida, esto fue un milagro. Soy agnóstico, pero hubo una combinación de hechos que se conectaron de una manera increíble”, dijo en declaraciones radiales.

Amadeo, de 71 años, quien luego permaneció hospitalizado en terapia intensiva, culminó: “No tengo secuelas, mi cerebro y mis pulmones funcionan maravillosamente bien, estoy perfecto. Si existe un dios, le estoy agradecido infinitamente”.