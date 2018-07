Rozitchner, polémico: “Este es el mejor Gobierno desde que estoy vivo”

“El mejor gobierno desde que yo estoy vivo”, así calificó el filósofo presidencial Alejandro Rozitchner a la administración Cambiemos, de la cual forma parte. Ante un impávido Alejandro Fantino, el autor de los discursos del Presidente declaró, con fallido incluido: “Nunca creí posible que un gobierno fuera tan claramente en contra de todo caso de corrupción e irregularidad, en contra tan claramente de los derechos y de las necesidades de los que menos tienen (sic)”. “Nunca vi un gobierno que generara cientos de equipos trabajando con decisión y capacidad para solucionar todos los problemas que haya”, respondió ante la pregunta del conductor de en qué se basaba un elogio de tal magnitud.

“Creo que la cosa está muy bien”, respondió el pensador posmoderno ante la réplica de Fantino de que “la cosa está complicada”. “El parate –como prefirió nombrar a la crisis económica- estamos viendo qué es”. Se refirió a la corrida financiera incontenible de los últimos cuatro meses, la mayor disparada del dólar de los últimos años, la inédita elevación de tasa de interés, la destrucción del trabajo registrado como una “crisis de crecimiento”. “No es el 2001”, se justificó. “¿Qué inflación tenés, Ale?”, le preguntó Fantino. “La que tenemos todos… nadie sabe cuánto va a ser”.

“Vino la crisis. ¿Cuánto tardó en llegar el acuerdo con el Fondo que salvaba la situación?”, fue la pregunta retórica del filósofo creador de los “talleres de entusiasmo”. “Menos de un mes. ¿Cuánto se tardaba antes en lograr un acuerdo con el Fondo? Ocho meses, nueves meses”. Cuando el conductor de Animales Sueltos le retrucó: “No es que es lindo ir a pedir al Fondo…”, el asesor presidencial respondió con el recurso de culpar a la “pesada herencia” : “El problema no es que alguien te preste, es que vos necesitás que te presten. (…) Necesitábamos tanta plata por décadas de mala dirigencia y corrupción”.

No es la primera vez que el filósofo hace declaraciones desopilantes. Después de la entrevista de Macri con Mirtha Legrand, en la que el Presidente admitió no saber cuánto gana un jubilado, el escritor consideró que “no es grave” al tiempo que tildó a la conductora de ser “un poco populista”. También aseguró en una entrevista televisiva que: “el fantasma de los miles de despidos es falso” y que se trata de “una ilusión armada y mantenida que conserva verosimilitud más allá de todo testeo de la realidad”. En otra oportunidad, ante el reclamo salarial de los docentes de mejoras salariales y la apertura de la paritaria nacional, dijo ” propongo que los docentes asuman el desafío de desarrollar el entusiasmo de sus alumnos, las ganas de hacer, el interés por algo, las ganas de avanzar y de crecer”. “El muchacho chino que murió en el derrumbe me dio mucha pena, me hizo dar cuenta que a los chinos los quiero un poco”, fue otro de sus más recordados tuits.