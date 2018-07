Elisa Carrió pasó por el programa de Joaquín Morale Solá y dijo que para superar la crisis la clase media y la alta tienen que apagar la televisión y dar propina.

“Apaguen la TV, hay muchos intereses, hay demasiados intereses para mantener una Argentina que dirigen seis, que se reúnen y deciden cuándo empieza la crisis, a quién van a llamar primero…”, dijo la diputada nacional en “Desde el Llano”.

“Yo sé que hay desesperanza, yo sé que el impacto es sobre los salarios. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta es ‘dé propinas’. Aunque le cueste haga la changa. Hay más de 2 o 3 millones de personas que viven de esa changa, y a veces nosotros, cuando nos ajustamos, lo primero que dejamos de hacer es de dar propina”, agregó.

Además, enfatizó: “Si les molesta, apaguen. Esto es como una novela venezolana que se repite”, dijo la legisladora con su habitual ironía.

Por otra parte, Carrió habló sobre el debate del aborto que entra hoy en las comisiones del Senado para su análisis.

“Yo lo llamé (a Macri). Me dijo: ‘Lilita, a mí me dijeron que se iba a ganar’, es decir que iba a ganar el ‘no’. Cuando me enteré de la verdad, me di cuenta de que hubo un error casi de ingenuidad en creer que esto se maneja”, aseguró.

“Mi posición es en contra por razones filosóficas, lo debatí con las feministas cuando yo era atea”, aclaró.

“Nunca lo pude resolver, lo estudié 40 años y es un dilema. Uno no quiere criminalizar a la mujer joven y por otra parte tiene que estar inscripta en la ley la prohibición cultural”, señaló.