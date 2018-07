Nación también libera el precio de los viajes en micro

Tras anunciar que a partir de agosto no habrá precios mínimos para la venta de pasajes aéreos en vuelos de cabotaje, el Gobierno ahora redobló la apuesta al afirmar que también se eliminará el piso tarifario para el caso de los micros de media y larga distancia.

Así lo confirmó el propio ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien en declaraciones a TN sostuvo que “van a aparecer y están apareciendo nuevos servicios low cost de micros”, y anunció: “Estamos liberando totalmente la banda de los micros para que también puedan cobrar lo que quieran“.

“Las empresas de colectivos tienen que ser también low cost. Fueron diseñadas para suplir un avión que no existía o que te rompían la cabeza, porque eran una estafa“, argumentó el funcionario, y agregó que “en estos dos años y medio hay cientos de miles de personas que subieron a un avión por primera vez”.

“El sector aéreo genera mucho empleo, más turismo y más desarrollo económico. Se avanza en esta línea ya que ahora hay más empresas, más rutas y más competencia. Aerolíneas crece y hasta propondrá nuevas promociones y hay más pasajeros“, señaló.

Asimismo, ratificó que los impuestos a los pasajes al exterior no aumentarán: “Se plantearon distintas alternativas sobre el tema, pero no se va a aumentar. No creemos como Gobierno en esa medida, creemos que es una medida inconveniente”.