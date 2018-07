Chicos que crecen: Macarena Ruiz, nutricionista. “La gente se preocupa por lo que como yo”

Macarena nació en Río Grande (“Cuando era Territorio”, certifica); hizo sus primeros pasitos en las aulas en el Jardín 4, Arco Iris, y luego “toda la vida” en el María Auxiliadora.

Porque parece que cuando comienza algo, no duda y no ceja hasta terminarlo.

Cuando llegó la hora de pensar en prepararse para la vida, “Estaba tipo 15 años, mirando para otros lados”, hasta que se definió y no abandonaría más la idea: Quería ser Nutricionista.

La inmensidad de la Capital Federal no la asustaría a sus apenas 17 años. Como tantos, apagó el dolor de dejar la familia reforzando una amistad que sería, también para siempre. Con su amiga Romina se arreglaron en un monoambiente, aunque luego “Nos mudamos cuatro veces, siempre juntas”, sellando esa amistad con maduración, porque “Mientras vas estudiando vas creciendo”.

Regreso con gloria

En ((La 97)) Radio Fueguina, cuenta que en los cinco años previstos completó la carrera de Licenciatura en Nutrición y aunque Buenos Aires atrae y atrapa “a mí me faltaba la familia, quería estar en casa”.

Orgullosa de su profesión, derriba mitos y se divierte con lo que le sucede: “La gente se preocupa por lo que como yo”, se asombra y defiende el derecho a comer una torta de cuando en cuando.

Y en final, no olvida dejarnos la enseñanza que todos aprenden cuando logran su objetivo muy lejos del hogar paterno: “Lo más importante es no dejar de intentar y no desaprovechar la oportunidad porque no todos la tienen”, agradece a la vida y a sus padres.

Macarena Ruiz. Nutricionista. Una más de nuestros Chicos que crecen. Modelos de que el sacrificio y la voluntad todo lo pueden.