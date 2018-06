Si recibiste el mensaje de pasajes gratis por Aerolíneas, es falso

“Aerolineas Argentinas está regalando 2 billetes gratis por su aniversario” es el mensaje que circula por WhatsApp, y que rápidamente se esta viralizando. Pero al intentar conocer detalles del supuesto beneficio, aparece la trampa.

La estrategia no es nueva pero cada tanto reaparece. Los estafadores invitan al usuario a hacer click para responder una encuesta que supuestamente le hará ganar dos tickets gratis. De más está decir que esta publicación ha sido generada por los ciberdelincuentes para conseguir suscriptores a servicios de SMS Premium, encuestas o, peor, para introducir virus en computadoras y teléfonos.

A mediados de enero circuló una estafa similar y Aerolíneas Argentinas se vio obligada a emitir un comunicado para advertir sobre el engaño.

“Aerolíneas Argentinas informa a sus seguidores en redes sociales que no ha lanzado ningún concurso de pasajes en estos días por un supuesto aniversario de nuestra compañía. Le pedimos a todos los pasajeros y fans que no respondan a encuestas, ni ingresen ningún tipo de dato personal, si no se trata de una acción del Grupo Aerolíneas. Para ello les recordamos que nuestra cuenta de Facebook -y todas nuestras cuentas en redes sociales- están verificadas para tranquilidad de los usuarios”, publicó la empresa en ese momento.

