En un mes, Chile incautó 36 mil paquetes de cigarrillos de contrabando

Con una permanente, pero insuficiente dotación y debiéndose por ello contar con el apoyo de Carabineros, el personal aduanero de Tierra del Fuego, ha debido -y debe- hacer frente constante a un flagelo que dista de alejarse del área isleña: el contrabando de cigarrillos de procedencia argentina por pasos clandestinos.

Ejemplo de ello tuvo lugar el último fin de semana, cuando en horas de la madrugada del sábado, un control rutinario por parte del personal de la Tenencia de Carabineros de Cerro Sombrero en el kilómetro 16 de la Ruta Internacional CH-257, sector de Bahía Azul, culminó con la detención del ciudadano chileno de iniciales R.L.Q.M (mayor de edad).

En el lugar, el conductor del vehículo station wagon de patente argentina no pudo justificar el origen de las 10 mil cajetillas de cigarrillos que portaba sin documentos tributarios que avalaran su adquisición, siendo éstas de la marca Redpoint Filter -de la empresa tabaquera Tabacos Sarandí del vecino país- y avaluadas en unos $15 millones. El chofer fue detenido por el delito de contrabando.

Pasos no habilitados

Consultada por este y otros casos de igual tenor que se han dado en el tiempo, la jefa del Departamento de Fiscalización de Aduanas de Punta Arenas, Patricia Vicent, fue enfática en señalar que actualmente la dotación del servicio no es suficiente para cubrir zonas tan amplias como las que caracterizan a Tierra del Fuego. “Hay un complejo fronterizo -San Sebastián- donde se supone que todas las personas deberían llegar a controlarse, pero hay muchos pasos no habilitados y no podemos cubrir todo. En ese sentido el apoyo que está realizando Carabineros ha sido importante, ya que está efectuando revisiones y fiscalizaciones a personas que transitan por la ruta y es por eso que se están descubriendo más casos. Por nuestra parte, vamos a tener que reforzar la revisión a la barcaza que viene de Porvenir”, indicó.

Tributario

Para dimensionar el impacto que tiene el contrabando de cigarrillos en la región y sólo considerando como ejemplo las tres últimas incautaciones concretadas en el paso San Sebastián desde el pasado 13 de abril, Patricia Vicent indicó que suman más de 36 mil las cajetillas requisadas, avaluado lo anterior en más de $58 millones, lo que se traduce en una evasión de impuestos del orden de los $102 millones.

En tal contexto, señaló que “el cigarrillo al final es como una droga lícita y el problema claramente es tributario, porque esa carga impositiva en nuestro país es adicional a la que tienen otros productos. De ese modo, como están evadiendo impuestos, terminan vendiendo esos productos acá a un menor valor y sigue siendo para quienes lo hacen, un buen negocio, porque encima de todo, la demanda de cigarrillos es bien alta en nuestra región. De hecho, es así porque aun cuando Río Gallegos va a subir un poco sus precios, no es el caso de Río Grande”.

LA PRENSA AUSTRAL