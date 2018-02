“En todos los gobiernos, salvo el mío, hubo corrupción”, afirmó Menem

A los 87 años, el senador nacional y expresidente de la Nación Carlos Menem se enfrentó a las cámaras para hacer un repaso por su historia. Pese a ser el principal implicado en la causa por el contrabando ilegal de armas argentinas a Ecuador y Croacia, el exmandatario consideró: “En todos los gobiernos, salvo el mío, hubo corrupción“.En diálogo con CNN, Menem negó haberse lanzado a la política para ser protegido por los fueros parlamentarios, condición que impide que sea detenido en el marco de las causas que tiene en su contra.

“Los fueros parlamentarios no me protegen y no quiero que me protejan. Que se investigue todo lo que se quiera pero no me voy a valer de esos fueros para evitar esa investigación”, sentenció el parlamentario, quien también señaló que “no tienen ninguna condena” en su contra.

El expresidente e ícono de la década de los noventa no sólo se paseó por temas judiciales, también se metió en la política argentina. Al ser consultado, Menem aseguró que “le pondría un 1” a la expresidenta Cristina Kirchner y negó tener una visión optimista sobre el gobierno de Mauricio Macri.“Por lo que uno ve, lee y estudia, evidentemente estamos en una situación no muy buena. Tenemos serios problemas que todavía no se solucionan. Por ejemplo, el tema de la inflación”, expresó.Al referirse puntualmente a su compañera de banca, Menem fue más filoso: “No hubo una especie de adelante en todos los sectores de la comunidad argentina. Al contrario, creo que fuimos un poquito para abajo. Y esto nos causó mucho daño”. Y a la hora de calificarla, del uno al 10, “un uno le pondría”, remató.