Impunidad: A cuatro años del incendio intencional de Iron Mountain

Raúl le aclara a Infobae que no le significa ningún conflicto haber aceptado el cargo. “Porque no tengo conflicto de intereses ya que no tengo empresas ni actividades que sean prestadoras y porque, fundamentalmente, lo que yo tengo que hacer respecto del juicio de Iron Mountain, como padre de Anahí, lo hago de la misma manera”. Defensa Civil depende del Ministerio de Seguridad y Justicia, encabezado por Martín Ocampo. “Nadie me pide a mí más que mi conocimiento y mi experiencia en esta materia y lo que hago en la Justicia lo hago por mi conciencia y por el respeto a mi hija Anahí”, asegura.