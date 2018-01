El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, debió salir a pedir disculpas este martes por un audio en el que insulta en duros términos a una exempleada que se desempeñaba en su quinta de Boulogne.

“Sandra no vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre, sos una pelotuda”, decía el WhatsApp que se filtró a los medios y que finalmente el funcionario reconoció esta noche a través de un escueto descargo en la red social Twitter.

“Pido disculpas por el exabrupto que circula en un audio. El mismo es en el marco de un diálogo personal, no condice con mi manera de actuar ni refleja mi forma de ser, y lamento que haya sido utilizado para sacar rédito de él”, escribió el ministro.

Sandra Heredia, la empleada despedida el pasado 6 de enero, denunció esta mañana en diálogo con Radio Con Vos que se desempeñaba como casera en la quinta que la familia del ministro tiene en Boulogne en la Provincia de Buenos Aires. Allí, según contó realizaba diversas tareas, desde atender a la familia, manejar la agenda del ministro y hasta hacer los asados.

“Me despiden sin razón. El audio fue un par de semanas antes, un día en que yo me retrasé en el colectivo y se enojó. Nunca tuve problemas. Ese día me sorprendió porque yo nunca le había fallado en nada. En todos estos años, una sola vez me tomé vacaciones. Yo ese día tenía que abrir el portón”, contó la exempleada.

Heredia denunció que cobraba parte de su sueldo en negro y a través del SOMU y que Triaca le blanqueó una parte de sus haberes “15 días antes de las elecciones de 2015”.

“Yo estoy trabajando en el SOMU, soy delegada interventora de ahí. Triaca me colocó ahí el 1° de abril de 2017, con contrato hasta el 12 de febrero. Pero mi prioridad era la quinta de Triaca”, explicó.

“Yo estoy reclamando que me pague lo que corresponde”, concluyó Heredia.