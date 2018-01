El secreto de su éxito no está teñido por ningún misterio. “No hablo cuando no me lo piden y contesto cuando lo necesitan. No pregunto, pero si respondo si lo precisan. El turista no quiere sentirse invadido ni observado. Soy cordial, les devuelvo siempre una sonrisa pero no los molesto para nada”, explica el hombre de 48 años, oriundo de San Carlos.