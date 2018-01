El sindicato de Prensa denunció hoy despidos en Radio Nacional, donde se realizaron asambleas de trabajadores para analizar la situación.

El secretario adjunto del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), Carlos Saglul, confirmó que hubo cesantías en la radio pública y subrayó que no existió una comunicación oficial a las personas afectadas. “La perversidad es tal que los compañeros llegan, fichan y se enteran que están afuera porque el sistema no los toma“, afirmó Saglul en declaraciones periodísticas.

El representante gremial indicó: “Todos se sorprenden cuando no los dejan entrar. Ellos, en tanto, alegan que no tienen una lista pero avisan que si el reloj no los deja fichar, entonces fueron despedidos”.

En tanto, la escritora Claudia Piñeiro señaló a su vez a través de una red social: “En Radio Nacional vas hoy y fichás, si el sistema no te reconoce tenés que pegar media vuelta e irte, fuiste despedido. Parece un capítulo de Black Mirror, de esos bien oscuros y crueles”