Cambiemos contraataca: la reforma laboral se tratará el 20 de diciembre

El Gobierno nacional no da por caída la reforma laboral. Mauricio Macri incluirá el proyecto en la convocatoria a sesiones extraordinarias con el objetivo de sancionarla en el Senado el miércoles 20. Una semana después, en la Cámara alta, se convertirá en ley el Presupuesto 2018. El cronograma ya fue avalado por Miguel Pichetto, quien, sin embargo, aún no puede definir en cuántos integrantes quedará su bloque después del recambio legislativo que incluye el ingreso de Cristina de Kirchner y un principio de cisma en el peronismo senatorial.

La semana próxima, el miércoles 13, se convocaría a un plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía y Trabajo y Previsión Social. La reforma laboral funcionará como un test sobre los cambios que la Casa Rosada resolvió en la política de Cambiemos en la Cámara alta. El principal desafío deberán afrontarlo Humberto Schiavoni, flamante jefe de bloque PRO, y Esteban Bullrich, verdugo de Cristina en la provincia de Buenos Aires y futuro titular de Presupuesto y Hacienda. Allí deberán negociar con el peronismo, no kirchnerista, para emitir dictamen y luego sancionar el proyecto acordado entre Jorge Triaca y la CGT.

El ministro de Trabajo de la Nación y Schiavoni tienen un canal de diálogo previo a la llegada de Macri al Poder Ejecutivo Nacional. Compartían oficinas sobre la avenida Rivadavia cuando Triaca era diputado nacional y Schiavoni ejercía como presidente del PRO. El senador misionero, designado jefe de bancada para aceitar las negociaciones con el peronismo de Pichetto, tendrá una prueba clave para debutar en el cargo de jefe de bloque.

A pesar de que el triunvirato de la CGT (Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña) ya dio luz verde para votar el paquete laboral, la disidencia de Hugo, Pablo y Facundo Moyano enturbió el proceso legislativo en la Cámara alta. Pichetto avisó que no aportaría voluntades políticas para sancionar la reforma laboral hasta tanto no hubiese acuerdo en el seno de la central obrera. Ese consenso ya existe, pero Pichetto aun así no logra garantizar los votos. Más allá del contenido de la iniciativa, los Moyano suman frentes abiertos con el Gobierno de Macri. Desde la detención de Noray Nakis, vicepresidente de Independiente, club que preside el camionero, hasta la eventual quiebra de OCA. Esas minucias son cartas de negociación con rebote en el Senado y exceden la capacidad legislativa de Pichetto.

El proyecto que propone cambios en las contribuciones patronales, la Ley de Contrato de Trabajo y en los cálculos de las indemnizaciones volvió a ser avalado explícitamente la semana pasada por la mesa chica de CGT. Este fin de semana, uno de los triunviros de la CGT, el secretario general del sindicato de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmid, destacó que “la lapicera legislativa ahora la tiene el Senado” y reveló que mantuvo un diálogo con Moyano padre respecto de la reforma laboral. “Yo no comparto que haya un negociado”, aseguró Schmid.

“La CGT ya ha acordado (la reforma). Ahora la lapicera legislativa la tiene el Senado, y pedimos que se sostengan los puntos acordados en la mesa de negociación”, dijo el sindicalista.

También relató que en las negociaciones, “cuando llegamos al último borrador, hablé con (Hugo) Moyano y si bien siempre se mantuvo en una posición más cerca de lo neutral, en el aspecto último había manifestado que no era un mal acuerdo”.

Con la convocatoria de acreedores abierta por la Justicia, los Moyano aspiran ahora a que la AFIP libere las cuentas embargadas para hacer frente a la deuda posconcursal.

El clan Moyano ya está al tanto de que el Gobierno de Macri insistirá antes de fin de año para aprobar el proyecto en el Senado y convertirlo en ley en enero o febrero en Diputados. Por eso junto a la izquierda convocaron a una nueva movilización a Plaza de Mayo para el próximo miércoles en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno. De la marcha participarán ATE, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Fesprosa, AAPM, docentes universitarios enrolados en la Conadu Histórica, CICOP, Ademys, Trabajadores del Cuero, UCRA, SUTNA y de AGD-UBA, entre otros.

