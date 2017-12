Desde el año que viene, 60 escuelas secundarias de esta provincia (sobre 830) comenzarán a instrumentar una nueva etapa de la reforma educativa que en 2019 se extenderá a todas las instituciones. Entre los cambios se establece que los alumnos aprobarán las materias con 7 -en vez del 6 que rige en la actualidad-, que el promedio será anual y el ciclo lectivo se dividirá por semestres (hoy es por trimestres).

La reforma cordobesa se enmarca en la iniciativa Secundaria 2030, que hace una semana se aprobó por unanimidad en el Consejo Federal de Educación con el objetivo de actualizar ese nivel de enseñanza. La resolución fue firmada por los ministros de todas las provincias, con excepción de Chaco.

Cada jurisdicción debe presentar ante el Ministerio de Educación de la Nación su plan estratégico del nivel secundario para el período 2018-2025. No se incluyen cambios en los planes de estudios, pero sí un trabajo más interdisciplinario.

En la propuesta cordobesa se quita la figura de “alumnos libres” por acumulación de inasistencias (25 como máximo, cantidad que no se ampliará) o por problemas disciplinarios; ese rótulo cambiará por el de “estudiante en trayectoria escolar asistida”. La condición de “libre” sólo regirá para quienes quieran adelantar sus estudios.

Respecto de las calificaciones, además de que las asignaturas se aprobarán con 7, el promedio final surgirá de todas las notas del año. Habrá dos instancias de recuperación y la nota final será la mejor, no el promedio.

Desaparecen las mesas de exámenes de marzo; quien no pudo aprobar en un coloquio en diciembre se presentará ante el docente de la asignatura (no frente a un tribunal) en febrero. Se quitan las notas por conducta; no serán consideradas válidas para promediar.

La secretaria de Educación, Delia Provinciali, explicó a LA NACION que en la actualidad la promoción de una materia es un “resultado matemático, producto de un promedio, lo que deja -muchas veces- un vacío conceptual”.

En esa línea, dijo que dar más instancias para aprobar no implica “facilismo”, sino que si un chico fracasa en una evaluación “tenga más alternativas para volver a estudiar”. En ese sentido, afirmó: “Nos focalizamos en el aprendizaje; estamos preocupados por los saberes irrenunciables que deben tener los alumnos”.

“Qué mal, me voy a llevar todo”, fue la reacción inicial de Chiara, una alumna de esta ciudad que pasó a sexto año, al saber que en 2018 tendrá una exigencia mayor. Pero luego que seguramente habrá más evaluaciones y que esa circunstancia le daría la posibilidad de “levantar” las notas.

“Si es más exigente ayudaría a mejorar el nivel de los alumnos y de la enseñanza, pero seguro que habría más desaprobados porque costaría llegar a la nota”, consideró Joaquín, que el año próximo cursará quinto.

Siguen las tres previas

Al igual que hasta ahora, se podrá pasar de año con tres materias previas. La tercera asignatura se podrá recursar en contraturno como alumno regular; hacerla como “estudiante en trayectoria escolar asistida” o realizar dos trabajos prácticos para acceder al coloquio. En este contexto, la repitencia es una “situación límite” a la que se llegará después de tener muchas chances de aprobar.

Respecto de las prácticas educativas con la comunidad que fueron aprobadas por el Consejo Federal de Educación, Provinciali informó que Córdoba ya las tiene.

En la mitad de las escuelas “orientadas” los estudiantes de sexto año cumplen 200 horas no rentadas anuales fuera del turno al que asisten a clases de práctica en 90 empresas e instituciones. En el caso de los alumnos de las especialidades técnicas, son 250 horas en fábricas o empresas “simuladas” en el aula y, en el resto, desde tercer año la vinculación entre conocimiento y práctica se desarrolla en la materia “formación para la vida y el trabajo”.