El homenaje en las redes a los 44 tripulantes del ARA San Juan

El caso del submarino ARA San Juan sacudió este jueves al país, luego de que la Armada admitiera que ya no espera encontrar sobrevivientes y que el operativo pasa a una nueva fase.

Tras 15 días de búsqueda y expectativas, el comunicado golpeó a los familiares de los 44 marinos perdidos y gran parte del país que mantenía la esperanza de un milagro.

Las redes sociales, siempre ingeniosas para generar o alimentar polémicas, hoy cambiaron de tono y se detuvieron a rendir homenaje a los tripulantes y a la nave que todavía esperan ser encontrados.

A continuación, algunas de las imágenes que se viralizaron bajo los hashtags #arasanjuan y #armada.

Me duele el corazón, como integrante de esta Fuerza me rehusó a pensar que no vuelvan. Dejaron hijos, esposas, madres, hermanos, toda una vida.

Duele tanto, merecen q demos todo por uds, no este abandono en el mar.

NOSOTROS NO VAMOS A OLVIDARLOS!!! #ARASanJuan

#Armada pic.twitter.com/nuUkOyQhn3

— Aye Díaz (@Ayediaz90) November 30, 2017