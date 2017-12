Escándalo en el Congreso: se cayó la sesión por la reforma jubilatoria

Antes de las 15, la diputada del Frente Renovador, Graciela Camaño, señaló: “hace 59 minutos tenía empezar esta sesión. No tienen el número y no lo busquen en el reglamento. No lo tienen porque mayoritariamente los representantes del pueblo, más allá de los aprietes a intendentes, gobernadores, dirigentes sindicales, lo que ocurrió en la calle, más allá de eso, no tenemos la disposición en esta casa de que este proyecto salga”.