Evalúan habilitar un “Uber camionero” para debilitar a Moyano

La venganza que planea el Gobierno contra Hugo Moyano apunta a su línea de flotación: habilitar un servicio de fletes para el comercio electrónico desligado del sindicato de camioneros, hoy hegemónico en ese servicio. Lo intentará vía Amazon, el gigante que apura su desembarco en la Argentina, cuenta con un sistema de logística atomizado en cada prestador sin una centralización gremial ni patronal, similar al de Uber en el segmento del transporte de pasajeros. La maniobra comenzó a gestarse a principios de este mes cuando la relación entre la administración de Mauricio Macri y el veterano dirigente se quebró.

En el Gabinete explicaron que la avanzada se intentará mediante el sistema llamado Amazon “Flex”, que habilita a cualquier transportista a ofrecer tarifas propias para realizar los envíos correspondientes a las compras por internet. Lo llamativo de la similitud con Uber es que el Ejecutivo porteño, a cargo del PRO con Horacio Rodríguez Larreta, bloquea la vigencia de ese servicio en alianza con otro sindicato, el de los taxistas de Omar Viviani.

El guiño favorable a Amazon representa una doble amenaza contra Moyano: además del seguro golpe contra sus afiliados también implicará una competencia insoslayable para OCA, la firma postal estrechamente ligada al sindicato y que mantiene un acuerdo para el reparto de las compras efectuadas a través del portal Mercado Libre. Esa compañía de correo es la principal empleadora individual del sindicato de Camioneros, con 7 mil contratados de forma directa y otros 5 mil indirectos.

Macri ordenó romper -al menos, hasta ahora- con Moyano luego de su actitud sinuosa respecto de la reforma laboral. El último intento por sostener la alianza lo hizo tres semanas atrás el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, durante una reunión que mantuvo con el jefe de la familia y su hijo mayor, Pablo. Luego se les sumó Hugo Antonio, el abogado del gremio y de la CGT que había participado de la negociación con los funcionarios por el proyecto de ley.

En aquel encuentro el funcionario le había pedido al padre de familia que se pronunciara (si no de forma directa, a través de Pablo) a favor de la reforma como lo habían hecho antes dos de los triunviros, Héctor Daer y Juan Carlos Schmid. El veterano dirigente, que en los últimos meses se mostró poco y en algunas reuniones se lo notó algo distraído, no dudó: le exigió al funcionario intervenir para alcanzar una solución integral en los conflictos más urgentes de la organización, como la crisis de la empresa postal OCA y la puja con los directivos de la firma láctea Cotar, entre otros. Aquel entendimiento fue fugaz. El paro que terminó por lanzar la CGT contra la reforma previsional entre el mediodía del lunes pasado y la misma hora del día siguiente contó, aunque sin convencimiento alguno, con el auspicio de Camioneros. De hecho el sindicato de choferes no cumplió en absoluto con la medida aunque Pablo Moyano, secretario Gremial de la CGT, enfureció al Gobierno al emitir un comunicado en el que llamaba a la adhesión. No fue el último movimiento pendular de los Moyano. En el tratamiento legislativo del cambio en la movilidad jubilatoria el jerarca sindical le ordenó a Jorge Taboada, líder del gremio en Chubut y diputado nacional, ausentarse al momento de la votación. Para el Gobierno esa acción no fue suficiente para indultar al exjefe de la CGT durante el kirchnerismo. De hecho, aunque alegan no tener injerencia sobre las decisiones judiciales, en el Ejecutivo miran con atención las causas judiciales que tienen a Moyano en sus carátulas y que tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py. Se trata del fuero más permeable a las necesidades oficiales y donde creen que en los próximos días habrá novedades respecto de la familia del camionero.