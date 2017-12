Confusa campaña contra el machismo se viralizó en las redes

“Si caminas por Pilar es probable que no lo entiendas rápido. La campaña gráfica se tiene que trabajar de esa forma, tenés que fijarte qué se destaca y qué no. La verdad es que muy poca gente ve la letra chica. Si yo voy con el auto y lo veo rápido ¿con qué impresión me voy?“, indicó la investigadora. “Está muy bien trabajar estereotipos, pero no alcanza con solamente difundirlos. Esta campaña lo único que hizo fue difundir sin elaborar una bajada y las autoridades tendrían que tomar en cuenta eso para no caer en estos errores en el futuro. Lo que más me preocupa es que se continúe sosteniendo”.