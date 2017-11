El ministro de Finanzas, Luis Caputo, manejó el fondo de inversión Alto Global Fund, inscripto en las islas Caimán, uno de los paraísos fiscales más secretos del mundo. Además, fue el administrador de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware, otra jurisdicción donde imperan el secreto y los beneficios fiscales.

La revelación surge de los documentos de Paradise Papers a los que accedió Perfil en una investigación global impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

Entre 2009 y hasta que asumió en la gestión pública, en diciembre de 2015, Caputo fue “manager” de Alto Global Fund, un “hedge fund” del conglomerado de Noctua dedicado a administrar inversiones de alto riesgo y alta rentabilidad en mercados emergentes por más de 100 millones de dólares, según medios especializados. Para poder invertir en este fondo, sus subscriptores debían aportar un mínimo de un millón de dólares. Las inversiones se canalizaban en bonos.

Alto Global Fund se inscribió en Islas Caimán el 3 de julio de 2009, según figura en dos planillas de Appleby de octubre de 2010. Appleby es uno de los estudios jurídicos más importantes y exclusivos del mundo offshore. Las planillas llevan dos títulos que definen lo que es Alto Global Fund: “Mercados Emergentes” y “Hedge Funds” (fondos de cobertura y alto riesgo). En otra planilla de noviembre del 2011, el fondo está incluido entre un listado de los más “prolíferos hedge funds”. Sin embargo, consultado por el equipo argentino de Paradise Papers, Caputo minimizó el rol de Alto Global Fund. “Era un fondo de inversión para ‘friends and family’ (familia y amigos). Muy chiquito, para tener un vehículo institucional más redituable que si va un particular a una banca, donde la tasa es menos atractiva”, dijo.

El caso pone al gobierno de Mauricio Macri, que busca mostrar otra cara en la lucha contra el lavado de activos y la opacidad financiera, en una situación al menos incómoda. Argentina asumirá en 2018 la presidencia del G-20, justamente cuando la alianza de “países industrializados y emergentes” busca ponerse a la delantera de la lucha contra los paraísos fiscales, tras el tsunami de los Panamá Papers. En 2016, los países miembros, incluida la Argentina, acordaron pedir a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que les presente una nueva lista negra de los territorios que esconden evasores y no cooperan para sancionarlos.

Como las Islas Caimán. A su vez, Buenos Aires fue la semana pasada sede de los países de América Latina asociados al GAFI, el organismo anti-lavado de dinero. Argentina preside este año la organización mundial.

Caputo, primo de Nicolás -socio y mejor amigo del presidente Mauricio Macri- aseguró que renunció a la administración de Noctua y de Alto Global Fund semanas antes de asumir como secretario de Finanzas en diciembre de 2015. Según medios especializados, fue reemplazado en el fondo por el ex ejecutivo de JP Morgan, Joaquín Eslava. “Cuando pase a la función pública me desvinculé de todo, absolutamente. No hablo con (Martín) Guyot desde hace casi dos años”, afirmó el ministro.

De acuerdo al medio especializado Bloomberg, Caputo y el argentino Martín Guyot fueron los co-fundadores de Noctua Partners LLC, registrada el 31 de marzo del 2009 en Miami. Esa firma se dedica a gerenciar distintos fondos de inversión, como el de Caimán. En 2014, mientras Caputo seguía vinculado, fundaron uno en Argentina.

Durante 2015, Bloomberg y otros medios internacionales lo consultaron a Caputo como fuente especializada para referirse a la deuda argentina, en el marco de la tensa relación entre el gobierno kirchnerista y los fondos buitre. Hacia el mundo, los sitios extranjeros especializados lo presentaron como “gerente de la cartera de Noctua Partners”. Cuando asumió, Mauricio Macri le encargó a Caputo una de las misiones más sensibles de la transición: negociar la deuda con los holdouts. Consultado por un posible conflicto de interés, el ministro negó esa posibilidad. “La primera vez que traté con fondos buitres fue como funcionario. Ningún fondo que haya litigado contra la Argentina estuvo vinculado a Noctua, no lo creo”, dijo. “No lo creo -repitió-, pero la verdad es que no lo sé. Si aparece algún fondo que haya litigado contra la Argentina vinculado a Noctua me como este teléfono ahora y me tiro por la ventana”, graficó, en diálogo con el equipo argentino de Paradise Papers. Es un tema sensible para Cauto, cualquier decisión que haya tomado como funcionario y que haya favorecido a sus ex socios lo vincula a conflictos de intereses como funcionario.

Noctua tiene como subsidiaria a Noctua Asset Managment LLC, de Delaware, que es a su vez la controlante de Alto Global Fund, creada en Cayman poco después. Delaware es otra jurisdicción que garantiza el secreto y las ventajas impositivas.

A pesar de lo que informaban los medios económicos en aquel momento, Caputo hoy minimiza su rol en el fondo de inversión de Caimán y en Noctua. “Yo era sólo un asesor financiero. Siempre fui manager, nunca me ocupé de los societario”, explicó Caputo al equipo argentino de Paradise Papers sobre su rol en la red de firmas. ¿Por qué manejaba un fondo de inversión en Caimán, una de las jurisdicciones más secretas? “Típicamente, todos los fondos de inversión se radican en Caiman”, “todo fue totalmente en blanco y legal”, respondió. “Yo no hice inversiones en Noctua pero puede ser que algún familiar mío”, agregó.

A pesar de ser para “friends and family”, Noctua cuenta con un brochure para clientes angloparlantes. “Noctua proporciona administración de activos, investigación y otros consejos financieros para individuos y corporaciones. Ofrecemos servicios discrecionales y servicios de gestión de inversiones no discrecionales. También diseño, estructura y implementación de estrategias de inversión”, asegura la carta de presentación de la empresa. Y agrega: “Los servicios se ofrecen a personas de alto patrimonio neto, inversores individuales e institucionales sofisticados, incluidos fideicomisos, patrimonios u organizaciones benéficas”.

¿Noctua y Alto Global Fund pueden garantizar que el dinero de sus inversores eran fondos declarados, en blanco? Si manejaban inversiones de “amigos y familiares” argentinos, ¿cómo lidiaron con el cepo cambiario entre 2012 y 2015, que prohibía la salida de capitales?

¿Controlaron si el dinero que utilizaban para comprar bonos era fruto de la evasión fiscal? “Todo eso lo deben hablar con Guyot”, contestó el ministro. “Lamentablemente, no puedo proveer los datos que me refieren sin incumplir obligaciones de confidencialidad con mis clientes ni el marco legal que regula mi actividad en los Estados Unidos”, contestó Guyot. “No son gente que lava dinero. Son gente de bien”, aclaró Caputo.

Las ramificaciones del fondo de islas Caimán, Alto Global Fund, llegan hasta Buenos Aires. En 2016, se inscribieron en la Capital Federal Argentina Alto Global Fund LTD. Se constituyó en la calle Martha Lynch 489, junto a otros dos fondos: Argentina Fund LTD y Argentina Master Fund. Todos estarían vinculados a Noctua. Caputo aseguró que desconoce el desembarco de estos fondos en Buenos Aires.

Para entonces, afirmó, ya era funcionario de Macri y estaba desvinculado de Noctua y Alto Global Fund.

“White Shore”. Caputo se autodefinió como un mero “administrador” de Noctua y de Alto Global Fund, y negó haber sido “member” o socio de esas firmas. Dijo que cobró honorarios y los declaró ante la AFIP como ingresos de cuarta categoría. “Yo percibía honorarios de Alto Global Fund que se pagaban a una sociedad mía en la Argentina llamada LC. Todo lo que cobré lo traje a la Argentina al tipo de cambio oficial, lo declaré ante la AFIP y tributé Ganancias”, señaló.

Ninguno de los fondos de inversión figura en la declaración jurada que el ministro presentó en la Oficina Anticorrupción cuando ingresó a la administración pública. De haber tenido alguna participación en la sociedad de Noctua, Caputo debería haberla informado en su patrimonio 2015. “No tuve ninguna injerencia accionaria hasta donde yo sé. Tampoco es importante porque es una sociedad que no vale nada en sí, es un fondo, y vale en la medida de la cartera que maneja”, dijo el ministro.

Hay otro nexo entre Caputo y estos fondos de inversión. Noctua tiene como broker (operador financiero) y afiliada a Axis Sociedad Gerente De Fondos De Inversión SA, la inversora creada por Caputo y otros cuatro socios en la Argentina en 2012, y a la que también renunció el 4 de diciembre del 2015 para asumir como secretario de Finanzas.

Consultado por la relación de ambos fondos, explicó: “Nos derivábamos clientes. Yo cuando tenía un inversor se los mandaba. Les hacía de ‘nombre’ porque tenía un nombre hecho en el mercado”. “No hay ningún conflicto de interés, hoy no tengo nada que ver ni con Axis ni con Noctua. Es más, hoy desfavorezco a mis ex socios, en lugar de favorecerlos”, insistió.

Según la base de datos Hedge Funds, Guyot tuvo más del 75% de las acciones de Noctua. De acuerdo con la firma especializada en información financiera BrightScope, otro ex socio de Caputo en Axis, Fernando Iribarne, tuvo menos del 5% de las acciones como “director de operaciones” de Noctua.

Un entramado de sociedades y una pata en Argentina Para operar, Noctua se estructuró con filiales en Miami, Delaware y Cayman. Cada sociedad ocupo un rol específico dentro del esquema.

La firma oficial, Noctua Partners LLC, fue registrada el 31 de marzo del 2009 en Miami. El mismo día se creó en Delaware la afiliada Noctua Asset Management, que actuó como “gerente de inversiones” de Alto Global Master Fund, una sociedad limitada exenta de las Islas Caimán y definida como el “Fondo Maestro”, según un brochure del conglomerado ofrecido en inglés a potenciales clientes.

El 6 de mayo del 2009, en tanto, fue creada otra firma “paraguas”, Noctua International WMG, registrada en Delaware. Guyot figuró como su CEO y Caputo como su “Jefe de Inversiones”.

La firma Alto Global Fund en tanto, se organizó en Islas Caimán como empresa exenta y ocupó el rol el “feeder fund” (el fondo que alimenta al resto).

Luego, fueron creados los “Argentina Funds”, bajo un esquema similar. Noctua Argentina GP LLC fue la socia general de Argentina Master Fund (el “Fondo Maestro de Argentina”) que estuvo organizado como una sociedad limitada exenta de las Islas Caimán.

Alto Global Fund LTD, en tanto, tuvo como administradora a Lacrosse Global Fund Services, que en la Argentina fue registrada como Lacrosse Global Fund Services Argentina SRL con domicilio en Alem 928 piso 7.

