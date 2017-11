El Jefe de la Base Naval de Mar del Plata pidió su pase a retiro

En medio del operativo para hallar al submarino ARA San Juan y tras ser apuntado por algunos familiares de los tripulantes, el jefe del Área Naval Atlántica y de la Base Naval de Mar del Plata, Gabriel González, pidió su pase a retiro.

Según trascendió, el contraalmirante cursó el pedido a mediados de esta semana, pero todavía no fue aceptado por las autoridades castrenses.

Ante ello, González sigue a cargo del Área Naval Atlántica, que tiene su asiento en la Base Naval de Mar del Plata.

El contraalmirante fue uno de los apuntados en los últimos días por algunos familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, quienes afirmaron que les manifestó que los 44 integrantes de la nave habían fallecido.

“Me concedió dos minutos el contraalmirante Gonzaléz, me dio la mano y me dio sus condolencias, su pésame y me habló en pasado, que mi hijo fue un gran marino y que lamentaba profundamente todo lo que pasó“, relató el pasado viernes Luis Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra.

El pasado lunes, el comandante del Área Naval Atlántica había acompañado al presidente Mauricio Macri en su visita a la Base Naval de Mar del Plata para reunirse con los familiares de los 44 submarinistas.