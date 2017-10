Cuando el árbitro hizo sonar el silbato anunciando el final del partido en la Bombonera, decretando un empate frente a Perú, Twitter -esa gran caja de resonancia donde se expresan cientos de miles de argentinos- empezó a llenarse de comentarios.

Muchos usuarios criticaron a Di María y a Sampaoli, también recordaron las hazañas de Maradona y se lamentaron del inminente riesgo de un Mundial sin la presencia de la Selección albiceleste.

Pero además, en la red social, uno de los trending topic durante el jueves por la noche fue “Noblex“.

Básicamente porque esta marca de televisores fue la más agresiva en la fase final de la clasificación, al lanzar una promoción por la cual la empresa se comprometió a devolverles el dinero a quienes compraron un televisor de alta gama en caso de que la Argentina no clasifique.

Por eso, apenas quedó sellado el empate ante Perú, la red social se llenó de comentarios de usuarios que, apelando al humor, transmitían su frustración ante un equipo que resignaba otra posibilidad.

“La mejor inversión del año fue comprar un televisor Noblex”; “Sampaoli, poné de 9 al gerente de Noblex porque va hacer goles para no tener que pagar”, fueron algunos de los tuits que se pudieron leer en la noche del jueves.

Con una selección que, a pesar de los traspiés, conserva sus chances de clasificar, la gran pregunta que se hacen muchos, por estas horas, es cuánto deberá desembolsar la compañía en el caso de que tenga que devolver todo el dinero a aquellos compradores que participaron de la promo.

En este sentido, es clave conocer el dato de cuántos televisores se comercializaron.

La primera acción tuvo lugar del 24 de agosto al 31 de agosto, justo en la previa del cotejo contra Uruguay.

Durante una semana, la marca del Grupo Newsan puso a la venta un total de 300 unidades Smart TV de 50″ -que cotizan a unos $18.000– bajo la consigna de que si el equipo quedaba afuera del torneo, entonces el comprador se quedaba con el televisor y le devolvían la plata.

“La idea, como sponsors de la Selección, fue demostrar la confianza plena en el equipo, a punto tal que nos arriesgábamos a regalar todos los dispositivos vendidos”, explicó Marcelo Romero, gerente de Marketing del Grupo Newsan a iProfesional.

“La idea se viralizó al instante. A punto tal que en la siguiente fecha, muchos usuarios en las redes nos preguntaban si nos animábamos a repetir la acción. Y así lo hicimos: habilitamos por 24 horas otras 250 unidades bajo la misma modalidad y se vendieron al instante”, acotó.

Así las cosas:

-La compañía comercializó rápidamente el lote total de 550 televisores que puso a la venta bajo esta acción.

-Teniendo en cuenta su valor ($18.000), esto arroja que, en caso de que la Selección no clasifique al Mundial de Rusia 2018, entonces la compañía deberá devolver a los compradores un total de $9,9 millones.

Claro que, cuando se encara una promoción de esta envergadura, las compañías suelen contratar seguros en el exterior, pagando una tasa en función de los niveles de riesgo.

Independientemente de cualquier mecanismo de cobertura, el principal negocio para esta marca, así como para el resto de los jugadores del sector será llegar a 2018 con un Messi gambeteando en un estadio ruso.

“Para nosotros, independientemente de la promoción, el mejor escenario es que la Selección vaya al Mundial“, apunó Romero.

En concreto, porque ayudará a engrosar la caja de todos los players, dado que está comprobado que este tipo de eventos impulsa a los consumidores a optar por televisores más grandes, más sofisticados y más costosos.

“Con una Argentina clasificada, el principal impacto va a ser a nivel facturación, porque va a haber una demanda enfocada en los dispositivos de más pulgadas y mejor definición”, apuntaron desde la consultora GfK.

Al analizar cómo evolucionó el recambio tecnológico en los últimos mundiales se observa que:

• Para el Mundial de 2006 se consolidó el mercado de los LCD, dejando definitivamente atrás el negocio de los de tubo.

• Para el año 2010 sobrevino el recambio en favor de los LED.

• El evento del 2014, disputado en Brasil, sirvió para potenciar la demanda de unidades con tecnología Smart TV.

Para Romero “el próximo Mundial, todas las marcas estarán apostando por más pulgadas. Con la Argentina en el torneo, esto va a mejorar el ticket promedio y significará mayor facturación“.

Más allá de los televisores

En caso de no lograr la clasificación, uno de los principales actores que se verían perjudicados sería la Asociación del Fútbol Argentino.

En primer lugar, dejaría de percibir los u$s15 millones que la FIFA reparte a las federaciones de cada país por el sólo hecho de participar de la primera ronda mundialista.

A esto se suman los potenciales premios. Como ejemplo, el seleccionado dirigido por Alejandro Sabella ganó u$s25 millones por haber alcanzado la final del Mundial Brasil 2014.

Y en el próximo torneo el monto a repartir será mayor: en Rusia 2018 pondrán en juego u$s691 millones entre todos los clasificados y sólo la final repartirá u$s90 millones: u$s50 millones serán para el campeón y u$s40 millones para el finalista.

Pero además, un eventual fracaso en las eliminatorias ocasionaría una depreciación de la marca “Selección Argentina”, actualmente valorada a escala mundial por el liderazgo de su capitán Lionel Messi, el mejor jugador del mundo.

“Esto funciona como los bancos: te dan el paraguas pero cuando llueve te lo quitan”, graficó el empresario Guillermo Tofoni, ex socio de la AFA en la organización de partidos amistosos internacionales.

El seleccionado argentino tiene en la actualidad una cotización cercana almillón de dólares para presentarse en Europa y su cachet asciende a u$s1,5 millones si el partido se pacta en Estados Unidos, Medio Oriente o las potencias emergentes de Asia.

“No hay dudas que si Argentina no se clasifica a Rusia ya no ofrecerán por el seleccionado lo que se está pagando hoy. La rebaja podría representar hasta un 50 por ciento, eso es muchísimo”, estimó Tofoni en diálogo con Télam.

El empresario argentino –que organizó 52 partidos amistosos de Argentina- opinó que “también puede ocurrir que las empresas que están auspiciando ahora al seleccionado argentino cumplan con sus contratos y no quieran renovarlos, como también una renuncia masiva de sus jugadores símbolo, lo que agravaría la situación del cachet”.

Si la Argentina no ingresa a Rusia 2018 a futuro tendrá “menos propuestas de presentación” y ello redundará en menos plata, lo que además generará un “impacto político” para la nueva conducción de Claudio “Chiqui” Tapia, que “si bien no es la absoluta responsable tendrá que pagar los errores del pasado”.

Con la calculadora “a full”

Con el 0 a 0 de este jueves, la Argentina se quedó al menos momentáneamente afuera hasta del repechaje.

Está sexta por tener una menor cantidad de goles a favor que Perú, que hasta ahora está quinto con 26 anotaciones, mientras que la selección tiene diez menos.

Los de Gareca reciben en la última fecha a Colombia (que se complicó la clasificación al perder con Paraguay).

Así las cosas, si Argentina gana superará a Perú (en caso de que no gane) o a Colombia (en caso de que pierda) y quedará al menos quinta.

Incluso, hasta tiene una chance de que supere a los dos y se meta directamente en el Mundial. Para eso es necesario que Colombia no gane.

En caso de un empate en Lima, Argentina superaría a los dos ganando en Quito y entraría directamente al Mundial. Y si gana Perú, Argentina necesitaría hacerlo por un gol más para superarlo también.

Otra chance para Argentina de escalar en la tabla sería ganar y que Chile no le gane a Brasil, ya clasificado, como visitante.

¿Cómo podría llegar Argentina a clasificarse directamente al Mundial si no supera a los ecuatorianos?

Debería esperar que Chile pierda con Brasil por al menos dos goles, Colombia le gane a Perú y además Paraguay no le gane a Venezuela. Si no se le diera uno de esos resultados, iría al repechaje. Y si no se dieran dos, entonces estaría eliminada.

En caso de una caída en Quito, Argentina guardaría una chance mínima de acceder al Repechaje.

Para eso necesitaría que Perú pierda contra Colombia por un gol más que la Selección, lo que dejaría a los de Sampaoli quintos. Y además necesitaría que Paraguay no venza como local a Venezuela.

Todas estas matemáticas tienen en vilo a un país. Y también a las marcas y a la AFA, que saben que el Mundial es época de buenos negocios.