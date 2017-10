Las mejores “perlitas” de cada elección suelen darse a conocer por las redes sociales. En este caso fue un usuario el que contó una historia muy poco común: un votante, mayor de edad, metió su documento de identidad en la urna junto con la boleta. Pero el problema vino después. No quería irse hasta no recuperarlo y la votación estuvo frenada durante algunos minutos. La mala noticia para el ciudadano es que no lo obtendrá hasta que cierren los comicios y se abra la urna. A esperar….